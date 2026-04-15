El bloquismo se quedó con la comisión de Minería en la Legislatura: la rosca previa

Hubo una reconfiguración del tablero legislativo en la Cámara de Diputados de San Juan. En un escenario de tensión del oficialismo provincial con el Partido Bloquista, apareció una movida interesante que decantó en el arribo de Gustavo Deguer como presidente de la comisión de Minería.

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Rueda aseguró que el bloquismo es permeable a la idea de unas primarias obligatorias para las elecciones

Es un puesto clave para lo que viene. El partido de la estrella se quedó con la comisión que debatirá la nueva Ley de Proveedores Mineros. Además, es vital para la fuerza de Cantoni que tiene la administración municipal de Iglesia, el departamento que contiene el distrito de Vicuña.

Según las fuentes, el presidente del bloque Bloquista, Luis Rueda, tuvo charlas informales con los jefes de los bloques Justicialista y de La Libertad Avanza, Juan Carlos Quiroga Moyano y Fernando Patinella, respectivamente. De manera que los votos para la elección de Deguer estaban asegurados.

Sin embargo, no hubo lugar a una votación. El orreguismo sencillamente cedió el cargo en Minería. "Deguer habló con Fabián Martín. Hubo gestos de todos. Es una comisión importante", señalaron las fuentes.

El desembarco del iglesiano Deguer en Minería tiene la intención de bajar la espuma entre el orreguismo y el bloquismo después que la Casa de Gobierno sostuvo a Enzo Cornejo como vicepresidente primero de la Cámara y relegó a Federico Rizo.