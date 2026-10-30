El exfiscal Yannello fue condenado a 25 años de prisión por encubrir crímenes de la dictadura en San Juan

El exfiscal federal Juan Carlos Yannello fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en el encubrimiento de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en San Juan. El Tribunal Oral Federal (TOF) lo encontró culpable de 79 hechos de encubrimiento y omisión de promover la persecución penal, vinculados al accionar del aparato represivo estatal.

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La sentencia fue dictada por el tribunal integrado por los jueces Alberto Carelli y Paula Marisi, ambos de Mendoza, y Gretel Diamante, de San Luis. La pena coincide con el máximo que había solicitado el fiscal federal Dante Vega durante el proceso.

La resolución marca un nuevo capítulo en una de las causas judiciales más relevantes sobre la responsabilidad de funcionarios judiciales durante el terrorismo de Estado en la provincia. Es que Yannello ya había sido condenado a prisión perpetua en 2023 , pero la Cámara Federal de Casación Penal revisó aquella sentencia, modificó la calificación legal de su conducta y ordenó adecuar la pena.

El cambio de calificación fue determinante. En el primer juicio, el TOF había considerado al exfuncionario partícipe necesario o coautor de delitos atroces. Sin embargo, en febrero, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con los votos de Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques, entendió que su responsabilidad debía encuadrarse en los delitos de omisión de investigar y encubrimiento, y no en una participación directa en los crímenes.

La decisión tuvo un voto en disidencia. El juez Mariano Borinsky se pronunció en contra de modificar la calificación y sostuvo que la reiteración y el volumen de las denuncias por torturas impedían considerar que Yannello desconociera lo que sucedía en los centros clandestinos de detención de San Juan.

La acusación contra el exfiscal estuvo centrada en su desempeño como secretario de juzgado y posteriormente como fiscal federal. Según se acreditó en el proceso, durante su actuación funcional archivó o desatendió denuncias de víctimas del terrorismo de Estado, lo que contribuyó a garantizar la impunidad de los responsables de los delitos.

El expediente comprende un amplio universo de crímenes cometidos durante la última dictadura. Entre ellos figuran 13 homicidios doblemente agravados, tormentos contra detenidos políticos, privaciones ilegítimas de la libertad, delitos contra la integridad sexual —como violaciones y abusos— y robos.

Las otras condenas y las absoluciones

La sentencia contra Yannello se suma a las penas impuestas a otros acusados en el mismo proceso, con responsabilidades vinculadas al aparato represivo. Eusebio Jurczyszyn recibió 12 años de prisión; Marcelo Edgardo López, 10 años; Felipe Pedro Molina, 9 años; y Andrés Walter Alderete, 8 años y 6 meses.

También fueron condenados Rubén José Mondaca y Alfredo Medina, ambos a 7 años de prisión; Eduardo Ernesto Traverso, a 6 años y 6 meses; Jorge Manuel Laiseca, a 5 años; y Juan Carlos Turón, a 4 años.

En tanto, el tribunal absolvió a Carlos Olha, Norberto Trigo, Miguel Ángel Bergounian, Carlos Castro, Horacio Estrada, Gustavo Adolfo La Fuente y Ricardo Claudio Kalisinsky.

Por otra parte, Gustavo De Marchi y Carlos Saavedra quedaron apartados del proceso por razones de incapacidad.