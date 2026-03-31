El "gebelista" Cabello reveló que el sindicalismo ya trabaja en las elecciones de la CGT San Juan: "No le escapamos al bulto"

El secretario general de la CGT San Juan y diputado provincial justicialista, Eduardo Cabello , habló sobre el porqué del impulso a la eventual candidatura presidencial del pastor evangelista Dante Gebel . En paralelo, trazó el complejo escenario interno de la central obrera, atravesada por demoras administrativas, posibles prórrogas de mandato y una renovación que aún no tiene fecha definida.

Freedom 250 en San Juan: la gira por los 250 años de EE.UU. ya comenzó

El approach de la Corte y el fiscal General por la Justicia Restaurativa: el gesto de Victoria y la razones de Baigorrí

“ Este es un sueño de toda la vida ”, sostuvo Cabello al referirse al proyecto político que orbita en torno a Gebel. “Que haya un hombre con valores específicos de la doctrina cristiana en la política es algo que muchos venimos conversando desde hace años”, explicó en entrevista con el programa Data Fina, conducido por el periodista Fernando Ortiz.

El dirigente sindical describió el espacio que promueve al pastor como una construcción heterogénea, alejada de los encasillamientos tradicionales. “ Nosotros cruzamos todos los sectores. No somos ni de derecha ni de izquierda, somos una opción de centro ”, afirmó, y planteó que el objetivo es “unificar una sociedad que hoy está en una grieta muy profunda”.

Según relató, el armado comenzó a tomar forma con encuentros que sorprendieron por su convocatoria. “Probamos con una fecha dificilísima, un 26 de diciembre, y fueron más de 200 personas. Después hicimos otro encuentro y se consolidó la idea”, detalló.

Cabello no dudó en destacar la figura de Gebel: “ Es un hombre muy conocido, maneja los medios como nadie y tiene una gran capacidad para instalar ideas ”. Incluso reveló una anécdota para graficar su nivel de alcance: “Le mostré a un CEO quién era y me dijo que lo seguía toda su familia. Es más conocido por redes que por la política”.

Consultado por su rol dentro del esquema, Cabello confirmó que actúa como referente en San Juan y la región de Cuyo. Sin embargo, evitó proyectarse como candidato: “Yo aprendí que no hay que buscar los cargos, el cargo te busca”, remarcó.

En esa línea, anticipó que el espacio avanzará en la provincia con encuentros y convocatorias abiertas: “Vamos a armar una mesa y que se acerque el que quiera participar. Esto no es la política tradicional”.

A pesar de su pertenencia al Partido Justicialista, el dirigente relativizó las tensiones ideológicas: “El partido es una herramienta, pero el peronismo es un movimiento. Hay gente valiosa en todos los espacios que puede sumarse”.

CGT: elecciones demoradas y posible prórroga

En el plano sindical, Cabello describió un escenario de transición incierta en la CGT. “No hay fecha de elecciones todavía. Se están tramitando a nivel nacional y no está siendo fácil”, explicó.

El sanjuanino señaló que muchas secretarías están abocadas a cuestiones legales, lo que retrasa el proceso electoral. Aun así, advirtió que la regional local debería ser de las primeras en renovar autoridades: “San Juan fue de las primeras en normalizarse y los plazos vencen ahora en marzo”.

En ese contexto, deslizó una posible salida transitoria: “Desde Nación podrían mandar una certificación para extender los mandatos por 90 días o incluso más”.

Mientras tanto, un grupo de entre 20 y 25 dirigentes trabaja en la organización interna. “Estamos viendo documentación, armando todo para tener los papeles en regla. Seguramente en breve habrá un plenario para definir los pasos a seguir”, adelantó.

Cabello no descartó competir nuevamente por la conducción de la CGT, aunque dejó en claro que su prioridad podría cambiar. “Tengo la posibilidad de ser candidato otra vez, no le escapamos al bulto. Pero si avanza el proyecto de Dante, eso me va a demandar mucho tiempo”, reconoció.

En ese equilibrio entre lo sindical y lo político, insistió en un concepto clave: “La unidad tiene que seguir siendo el criterio fundamental dentro de la CGT, sobre todo en un contexto social muy complicado para los trabajadores”.