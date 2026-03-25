    • 25 de marzo de 2026 - 18:33

    El gobernador Marcelo Orrego y el embajador de Canadá en Argentina dialogaron sobre el desarrollo minero

    Marcelo Orrego recibió a S.E. Stewart Ross Wheeler en Casa de Gobierno. En el encuentro hablaron sobre el desarrollo del sector minero en la provincia.

    El gobernador Marcelo Orrego junto al embajador de Canadá en la República Argentina, S.E. Stewart Ross Wheeler.

    El gobernador Marcelo Orrego junto al embajador de Canadá en la República Argentina, S.E. Stewart Ross Wheeler.

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    El gobernador Marcelo Orrego mantuvo un encuentro institucional con el embajador de Canadá en la República Argentina, S.E. Stewart Ross Wheeler, en el marco de la presentación de saludos protocolares. La reunión se llevó a cabo en la Sala Eloy Próspero Camus de Casa de Gobierno.

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    Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre oportunidades de cooperación entre San Juan y Canadá, con especial énfasis en el desarrollo del sector minero, una de las principales actividades productivas de la provincia.

    El embajador Wheeler destacó el potencial de articulación entre ambas jurisdicciones y valoró la posibilidad de avanzar en vínculos estratégicos. En ese sentido, expresó: “Es la primera vez que visito la provincia, pero realmente existe mucha oportunidad de intercambio entre Canadá y San Juan, especialmente por la capacidad de nuestro país en el área de minería. Tenemos objetivos en común en cuanto a la minería y estamos listos para compartir nuestra experiencia”.

    La visita forma parte de una agenda orientada a fortalecer las relaciones bilaterales y promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, particularmente en áreas clave para el crecimiento económico y productivo.

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