El Hotel Provincial ya tiene nuevo concesionario y el Gobierno busca reabrirlo antes de la Fiesta del Sol

El Hotel Provincial de San Juan quedó a un paso de volver a tener actividad después de más de un año cerrado. El Gobierno provincial adjudicó la concesión a Austral Cuyo SRL , firma que había participado de la nueva licitación junto con otra empresa, según publicó 0264 Noticias.

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El decreto que formaliza la decisión fue firmado y notificado este miércoles, aunque todavía debe cumplirse un período para posibles impugnaciones.

La compañía que quedó en segundo lugar dispone de tres días para cuestionar la adjudicación . Si no presenta una objeción, el Ejecutivo prevé que el proceso quede completamente cerrado dentro de los próximos 15 días. La expectativa oficial es que Austral Cuyo pueda tomar posesión del inmueble antes del 15 de octubre y comenzar de inmediato con las tareas necesarias para ponerlo nuevamente en funcionamiento.

El apuro tiene una razón concreta: la Fiesta Nacional del Sol , que se realizará entre el 20 y el 22 de noviembre. Desde el Gobierno buscan que el establecimiento pueda recibir turistas y contingentes durante esas jornadas, por lo que consideran clave que la nueva concesionaria comience cuanto antes con las obras y trabajos de acondicionamiento.

La explotación del establecimiento tendrá una duración de 20 años . Si bien el monto final de la oferta presentada por Austral Cuyo no fue informado, el proceso licitatorio había establecido un presupuesto oficial de $3.360 millones .

La empresa adjudicataria fue creada el año pasado y, según los registros, mantiene vínculos con Hoteles & Paradores Austral, una compañía con aproximadamente ocho décadas de experiencia en el rubro y establecimientos en Viedma y Bahía Blanca.

El pliego fijó además una serie de obligaciones para quien se haga cargo del establecimiento. Entre ellas figura la exigencia de mantener al hotel como un complejo de “3 estrellas superior”, además de ejecutar un programa de inversiones y mejoras.

En cuanto al canon, la concesionaria deberá pagarle a la Provincia una suma inicial de $14 millones, que tendrá una actualización trimestral de acuerdo con el índice de inflación publicado por el INDEC.

El contrato contempla, además, un esquema de beneficios para los primeros seis meses. La empresa podrá acceder a una reducción de hasta el 50% del canon si cumple con el plan de obras comprometido. En caso de no alcanzar los porcentajes de inversión establecidos, perderá los descuentos y tendrá que devolver los beneficios económicos que hubiera recibido.

La licitación tuvo que comenzar de nuevo

El camino hasta la adjudicación no fue sencillo. El primer proceso terminó sin ganador después de que Austral Cuyo SRL y Rodeo Travel Hoteles y Resort S.A.S. presentaran sus propuestas en la apertura de sobres realizada el 29 de abril.

Las dos ofertas fueron consideradas incumplidoras de determinados requisitos formales incluidos en el propio pliego, por lo que la convocatoria terminó siendo declarada desierta. Frente a ese escenario, la Provincia modificó las condiciones y volvió a llamar a licitación.

La segunda apertura de sobres se realizó a mediados de julio. En esta oportunidad, las propuestas fueron aceptadas y comenzó una etapa de evaluación que se extendió durante poco más de dos meses hasta llegar a la decisión comunicada este miércoles.

Más de un año con las puertas cerradas

El Gran Hotel Provincial dejó de funcionar en mayo de 2025, cuando finalizó la concesión que durante 20 años había estado en manos del Grupo América.

La compañía había comenzado a administrar el establecimiento en 2005, mediante un contrato inicial de 15 años que contemplaba una extensión de cinco años si la gestión cumplía con las condiciones previstas. Esa prórroga finalmente se concretó, pero al finalizar el vínculo la empresa decidió no continuar con la explotación ni presentarse nuevamente.

Entre los motivos mencionados estuvieron las dificultades que atravesó la actividad hotelera, con una caída del movimiento turístico y los efectos que dejó la pandemia sobre el sector.

Antes del cierre, el hotel tenía 101 habitaciones, distribuidas entre categorías estándar, ejecutivas y suites, y contaba con cerca de 40 trabajadores para su funcionamiento.

Ahora, el objetivo del Gobierno provincial es acelerar la llegada del nuevo concesionario para recuperar el establecimiento y ponerlo nuevamente en condiciones. El primer paso será superar el período de impugnación y completar la adjudicación para que Austral Cuyo SRL pueda comenzar a trabajar con vistas a la Fiesta Nacional del Sol de noviembre.