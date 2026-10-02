UOCRA celebró el financiamiento para la Ruta 40 sur y pidió que las obras comiencen cuanto antes

La confirmación del financiamiento para transformar un tramo de la Ruta Nacional 40 Sur generó expectativas entre los trabajadores de la construcción de San Juan. Alberto Tovares, secretario adjunto de la UOCRA, consideró que se trata de una obra “emblemática” para la provincia y para el sector, aunque pidió que el proceso avance rápidamente para que pueda traducirse en nuevos puestos de trabajo.

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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó un préstamo de US$160 millones para financiar el Programa de Conectividad para la Integración Regional de San Juan, que contempla intervenir cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40. El proyecto prevé transformar dos tramos en una autopista de doble calzada, con dos carriles por sentido, separación física central y control de accesos.

“Esta será la cuarta vez que se reinicia, esperemos que sea la última. Bienvenidos sean los anuncios y que se retome a corto plazo porque la gente pide solución para su trabajo”, expresó Tovares al referirse al proyecto vial en diálogo con Radio Sarmiento.

El dirigente gremial explicó que la cantidad de trabajadores que demandará la obra dependerá de cómo finalmente se organice la ejecución. La UOCRA espera conocer los detalles una vez que el Gobierno avance con la licitación .

“Una vez que el Gobierno licite la obra, nos sentaremos a charlar y se manifestará cómo se hará: si es por tramos o no. Después de eso sabremos la cantidad de trabajadores y de qué especialidades necesitaremos”, explicó Tovares.

El proyecto financiado por CAF contempla intercambiadores a distinto nivel, pasos bajo nivel, colectoras, banquinas pavimentadas, drenajes, señalización e iluminación LED, además de trabajos destinados a mejorar la seguridad vial y reducir los tiempos y costos de transporte.

Para el representante de los trabajadores, el objetivo es que los distintos proyectos que se anuncian para San Juan comiencen a ejecutarse en el corto plazo. “Lo que queremos es que todo se empiece lo más rápido posible”, remarcó.

Minería, clima y nuevas obras

Tovares también vinculó las expectativas laborales con el crecimiento de la actividad minera en San Juan, aunque señaló que las condiciones climáticas recientes están afectando algunos proyectos.

“Yo creo que hay anuncios mineros, lo que sucede es que nos está pasando mala jugada el tema climático. Es impresionante la cantidad de nieve que cayó en los últimos tiempos y para estos días se esperaba otro temporal”, manifestó.

Según explicó, las condiciones meteorológicas generaron demoras en algunos proyectos relacionados con Veladero y Vicuña. Al mismo tiempo, destacó que existen otras obras anunciadas que podrían comenzar a generar movimiento para el sector de la construcción.

En ese sentido, mencionó el Corredor Norte y anticipó que la próxima semana podría arribar a San Juan personal de la UTE adjudicataria para comenzar las conversaciones vinculadas con la ejecución.

Una Ruta 40 clave para la producción sanjuanina

El crédito aprobado por CAF constituye la primera operación de financiamiento de la entidad con la provincia de San Juan. La obra busca modernizar un corredor que actualmente presenta sectores deteriorados, capacidad limitada e intersecciones consideradas inseguras.

La importancia de la intervención está vinculada también con el crecimiento de la actividad económica provincial. De acuerdo con los datos difundidos por CAF, entre 2004 y 2025 la minería aumentó un 379% su participación en el producto provincial, mientras que las exportaciones sanjuaninas alcanzaron los US$1.757 millones durante 2025.

A la expansión minera se suman las inversiones asociadas al RIGI y el crecimiento de la agroindustria, que incrementaron la demanda sobre la Ruta 40. Por ese corredor circulan camiones, colectivos, transporte público, automóviles y motocicletas.

La transformación prevista apunta a mejorar la circulación y la seguridad, pero también a acompañar el crecimiento productivo de San Juan mediante una infraestructura con mayor capacidad para el transporte de cargas y pasajeros.

“Hace dos años no teníamos esta perspectiva”

Para Tovares, el escenario actual muestra un volumen de proyectos que puede modificar las perspectivas laborales del sector. “Soy consciente que hace dos años atrás no teníamos esta perspectiva. Ahora con los anuncios mineros y los fondos que el Gobierno recibirá de la minería, creo que será positivo para nosotros empezar antes de fin de año algunas de estas obras”, sostuvo.

El dirigente también planteó que la prioridad debe ser incorporar a trabajadores sanjuaninos mientras exista disponibilidad local. Sin embargo, aclaró que el gremio no se opondrá a la llegada de mano de obra de otras provincias cuando los proyectos requieran más personal.

“Si llegamos a que todos los trabajadores de San Juan estén empleados, se le dará la posibilidad a las empresas a que traigan gente de afuera. No podemos ser mezquinos porque los proyectos hay que hacerlos”, afirmó.

Con la aprobación del financiamiento, la expectativa de la UOCRA está ahora puesta en los próximos pasos administrativos y en la licitación. Para los trabajadores, la Ruta 40 Sur representa una oportunidad concreta de recuperar actividad y empleo, siempre que el cronograma permita que las obras comiencen en los próximos meses.