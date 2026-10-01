Villarruel defendió la industrialización y se diferenció del Gobierno en un foro de Madrid

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a exponer diferencias con el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano , que se desarrolla en Madrid. En su discurso, defendió la industrialización, reclamó políticas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas y puso el foco en el impacto de la inteligencia artificial sobre el mundo laboral.

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Ante representantes parlamentarios de los países de la comunidad iberoamericana, Villarruel planteó que la incorporación de nuevas tecnologías no puede analizarse únicamente desde una perspectiva técnica. “ El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana ”, sostuvo la presidenta del Senado, y remarcó que el trabajador debe ocupar un lugar central frente a los cambios tecnológicos.

En ese sentido, afirmó que “el desarrollo, la producción y el trabajo son los verdaderos cimientos de Iberoamérica” y vinculó la transformación tecnológica con la necesidad de preservar el empleo y reducir las posibles desigualdades derivadas de la incorporación de la IA.

Uno de los principales ejes de su exposición fue el papel de las pequeñas y medianas empresas . Villarruel sostuvo que los Estados y los Parlamentos deben impulsar programas específicos para acompañar a las empresas durante el proceso de reconversión tecnológica.

“ Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital ”, afirmó.

La vicepresidenta también reivindicó la necesidad de implementar “políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización”, una posición que se diferencia de las líneas centrales de la política económica que impulsa la administración de Milei.

Al referirse específicamente al empleo, Villarruel descartó que la respuesta frente a los cambios del mercado laboral deba centrarse en la asistencia permanente. “Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo”, expresó, y agregó que el trabajo “dignifica a las familias” y debe ser “el norte innegociable de toda política económica”.

La agenda internacional de Villarruel en Madrid

Además de su participación en el foro, la vicepresidenta desarrolló una agenda de reuniones con autoridades parlamentarias de distintos países. El encuentro reúne a representantes de los 22 países de la comunidad iberoamericana y aborda, entre otros temas, el impacto de la inteligencia artificial, los desafíos para las democracias, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria.

Durante la jornada del miércoles, Villarruel se reunió con el diputado paraguayo Francisco Petersen Veiluva, representante del departamento de Boquerón. También mantuvo un encuentro con autoridades parlamentarias de Chile: la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara; y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Este jueves, en tanto, mantuvo una reunión bilateral con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, como parte de la agenda internacional desarrollada durante su estadía en España.

La participación de Villarruel en Madrid se produce en paralelo al viaje de Javier Milei a Francia, donde el Presidente encabeza actividades de la Argentina Week. La vicepresidenta, por su parte, concentra su agenda en el ámbito parlamentario iberoamericano y en cuestiones vinculadas al empleo, la producción y el impacto de las nuevas tecnologías.