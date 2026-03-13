El PJ sanjuanino prepara otra cumbre con intendentes y habló de la ausencia de Gioja en la anterior: "El Flaco es vegano"

El sector del peronismo sanjuanino que responde al senador nacional Sergio Uñac prepara una nueva cumbre política con intendentes y dirigentes del PJ . Será el lunes próximo en la Capital -territorio neutral- en la casa del fallecido dirigente Juan José Chica. La convocatoria llega después de la reunión que el mismo espacio realizó el viernes de la semana pasada en 9 de Julio y que terminó convirtiéndose en el “cónclave menos secreto” del justicialismo.

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La nueva juntada tendrá más invitados que la anterior. Esta vez, todos los intendentes fueron convocados y suman a los dos senadores nacionales del justicialismo y los dos diputados nacionales. La ampliación responde, en parte, a un reclamo interno: algunos jefes comunales se quejaron por no haber sido invitados a la comida anterior.

La primera reunión se realizó en la casa del intendente de 9 de Julio, Daniel Banega, con el exdiputado nacional Walberto Allende como organizador. La excusa fue gastronómica: un lechón que el dirigente venía prometiendo desde hacía tiempo. Pero el encuentro tuvo inevitablemente contenido político.

Entre los presentes estuvieron el propio Uñac, Banega, el intendente de Pocito Fabián Aballay, el jefe comunal de Rawson Carlos Munisaga, el exintendente de Chimbas Fabián Gramajo y el diputado nacional Cristian Andino. También participaron los intendentes de Angaco y Ullum, José Castro y David Domínguez, además del exintendente rawsino Mauricio Ibarra.

El gran ausente fue el sector que responde al tres veces gobernador José Luis Gioja . Nadie de esa línea interna del PJ participó del encuentro porque no hubo invitación formal. Con el correr de los días, el dato empezó a circular con más detalles y hasta con chistes internos.

Entre risas, algunos dirigentes del espacio uñaquista justificaron la ausencia del exgobernador con una chicana: “El Flaco es vegano, no puede comer carne”. La referencia, claro, tenía que ver con el menú principal del encuentro: el lechón asado.

El trasfondo político de la reunión fue más complejo. Existen dos versiones sobre lo que ocurrió en la mesa de 9 de Julio. La más amable habla de una comida entre dirigentes que no se veían todos juntos desde las elecciones de octubre del año pasado, con conversaciones sobre la unidad del PJ y la estrategia de polarizar todavía más con el presidente Javier Milei de cara al escenario nacional.

Pero otra versión, que circula con más fuerza en la dirigencia peronista, sostiene que la reunión también incluyó un mensaje dirigido a Andino. Días antes del encuentro, el diputado nacional había participado de una reunión con el peronismo disidente a la conducción de Banega en 9 de Julio sin avisar previamente al intendente ni a Allende. Ese movimiento generó malestar en el oficialismo del departamento.

De acuerdo con esas fuentes, durante la comida apareció una advertencia que luego trascendió: “No implosiones tu eventual candidatura a la Gobernación”. La frase alude al riesgo de que los movimientos de Andino choquen con los de los demás jefes departamentales y las varias líneas internas del PJ.

Quienes estuvieron en el encuentro aseguran que Uñac no tuvo cuestionamientos personales hacia el diputado y que la relación entre ambos sigue siendo correcta. Sin embargo, admiten que existe incomodidad en algunos sectores por la hiperactividad política del exintendente de San Martín desde las últimas elecciones.