    • 2 de octubre de 2026 - 12:48

    El Poder Judicial de San Juan suspende sus actividades desde las 14 debido al alerta por viento Zonda

    La medida alcanza a todas las dependencias judiciales de la provincia durante la tarde de este viernes. Además, se suspendió la prueba de Dactilografía del concurso de ingreso desde las 13.15.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Poder Judicial de San Juan suspendió todas sus actividades a partir de las 14 de este viernes 2 de octubre debido a la alerta meteorológica naranja por viento Zonda prevista para la tarde y la noche en todo el territorio provincial. La decisión fue adoptada por la Sala de Superintendencia de la Corte de Justicia con el objetivo de resguardar la integridad de la ciudadanía.

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    La medida alcanza a todos los fueros de la Primera y Segunda Circunscripción Judicial y comprende la totalidad de las actividades previstas para la jornada vespertina. La decisión se tomó en función de la Alerta Meteorológica N.º 49/26, emitida por el Gobierno de San Juan, que advierte sobre la ocurrencia de este fenómeno climático.

    En paralelo, la Corte de Justicia también anunció la suspensión de la prueba de Dactilografía del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026. La medida afecta exclusivamente a los turnos de la tarde de este viernes, desde las 13.15 hasta las 16.45.

    Según se informó oficialmente, la suspensión busca resguardar la seguridad de las personas inscriptas que debían presentarse a rendir durante ese horario.

    En cuanto a la continuidad del proceso de selección, desde la Corte indicaron que el cronograma será reprogramado y que se comunicará oportunamente el nuevo día y horario en el que deberán presentarse las personas afectadas por la medida.

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