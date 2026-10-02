    • 2 de octubre de 2026 - 13:18

    Milei recibió en París el premio al economista "más influyente" y defendió su gestión

    El Presidente fue distinguido durante su visita a Francia y aseguró que al asumir encontró un fuerte desequilibrio monetario, fiscal y un Banco Central “quebrado”.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente Javier Milei afirmó que su Gobierno tiene el “desafío de enlazar la coyuntura con el largo plazo” durante el discurso que brindó este viernes en París, luego de recibir el Premio del Foro Económico de París como “economista más influyente”.

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    “Quiero dar las gracias por el premio y por permitirme estar aquí”, expresó el mandatario al iniciar su discurso ante los representantes del foro.

    Durante su exposición, el Presidente hizo un repaso de la situación económica que, según planteó, recibió al asumir el Gobierno.

    “Al momento de recibir la economía argentina teníamos un desequilibrio monetario que duplicaba al del año 1975, enfrentábamos la situación de un Banco Central quebrado y teníamos un desequilibrio fiscal muy grande e indicadores peores a la crisis de 2001”, sostuvo.

    En ese sentido, destacó el trabajo realizado junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguró: “Con el ministro Caputo, pusimos las cuentas en orden desde el primer día”.

    El mandatario viene defendiendo durante su gira internacional el programa económico de su administración y la necesidad de avanzar con reformas estructurales. En su participación en la Argentina Week, también sostuvo que su Gobierno busca consolidar un modelo de crecimiento basado en la inversión y la reducción de la intervención estatal.

    El premio y la agenda de Milei en París

    La distinción fue entregada en el marco de la visita de Milei a Francia, donde participó de la Argentina Week y mantuvo reuniones con empresarios y autoridades.

    El Presidente también se reunió el jueves con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La agenda estuvo marcada por la búsqueda de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos económicos entre ambos países.

    Tras completar sus actividades en París, Milei tiene previsto regresar a la Argentina este viernes.

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