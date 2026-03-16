    • 16 de marzo de 2026 - 22:23

    El primer Sindicato de Mujeres Mineras Argentinas toma forma: representación, acompañamiento y preparación, los ejes del espacio

    Con origen en San Juan, el espacio nace con el propósito de contener y formar a la mujer para una mayor participación en la actividad minera.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Sindicato de Mujeres Mineras Argentinas (SIMMA) es un espacio gremial que nace en San Juan y que tiene proyección federal. Con un aproximado de 50 asociadas fundadoras y más de 200 mujeres interesadas en afiliarse, sin duda el gremio se consolida como un sitio de contención, formación y representación de la mujer en la actividad minera nacional.

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    La iniciativa surgió de Liliana Belbruno, quien ocupa en la actualidad en cargo de secretaria general del gremio, ante la necesidad de contar con un espacio que acompañe a la mujer en el crecimiento de la minería, proporcionando una mayor participación del género. “Si bien las mujeres estamos reguladas dentro de los convenios de los sindicatos existentes, la realidad de la mujer es distinta”, detalló en declaraciones a Radio Colón.

    Los pilares en los que se construye el sindicato son representación, acompañamiento y preparación. En este último aspecto, Belbruno aseguró que se impulsarán una serie de capacitaciones gratuitas para quienes formen parte del gremio enfocadas en inglés, manejo de minerales y formación vinculada al funcionamiento de la industria minera.

    “El compromiso es trabajar para que cada vez más mujeres puedan liderar dentro de la industria minera”, destacó Liliana Belbruno.

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    Liliana Belbruno, secretaria general de SIMMA (Sindicato de Mujeres Mineras Argentinas)

    La estructura sindical buscará acompañar ante situaciones vinculadas a la discriminación o violencia en el ámbito laboral. En ese sentido, la secretaria general del gremio detalló que entre las primeras acciones del espacio se encuentran el dialogo con representantes de las empresas, dando a conocer el gremio como los ejes de acción, logrando un apoyo tanto del sector empresarial como del Gobierno provincial.

    La representación gremial no solo está apuntada a la mujer minera, sino también a las mujeres que forman parte de la actividad de manera indirecta, formando parte de los servicios que están vinculados como proveedores y prestadores. Belbruno detalló que la intención detrás de esta decisión es poder contener a las mujeres que no forman parte de ningún espacio gremial y están vinculadas a la minería.

    Dentro de los beneficios que a los que podrán acceder las afiliadas se encuentran:

    • Representación y defensa sindical
    • Participación en políticas para mujeres en minería
    • Acceso a capacitación y formación
    • Igualdad de oportunidades laborales
    • Proyectos, convenios y redes del sector

    “Juntas construimos una minería más inclusiva, con representación y oportunidades para todas”, finalizó la secretaría del gremio, Liliana Belbruno.

    Cómo ser parte del Sindicato de Mujeres Mineras Argentinas

    Actualmente se encuentran en proceso de afiliación, mientras presentan la documentación necesaria para que el espacio sea reconocido como un gremio nacional.

    Quienes estén interesadas en formar parte, pueden solicitar el formulario al 2644636462. Es válido destacar que no solo apunta a las mujeres mineras de San Juan, sino del todo el país, y ya cuentan con afiliadas de Jujuy, Catamarca, Salta y Córdoba. La intención es ampliar la representación federal.

    Para mayor información sobre el gremio y sus actividades, las interesadas pueden consultar en las redes sociales de SIMMA (@simma.argentina)

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