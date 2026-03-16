El vínculo ¿indirecto? de los Mahiques con un ternado para el Juzgado Federal en San Juan más el pasilleo en la provincia

Por fin un tema interesante atraviesa la política sanjuanina. Con una rosca provincial previsible en la construcción previa del 2027, los movimientos en la Justicia son la sal de los gustosos por las especulaciones. La designación del nuevo titular del Juzgado Federal N°1 de San Juan ganó notoriedad en las últimas dos semanas. Argumentos sobran por la capacidad de intervención de quien resulte juez con competencia electoral justamente en la víspera a las elecciones del año que viene. Hay tres nombres en carrera. Dos sanjuaninos y un mendocino. El último, aparentemente, tiene una ventaja sobre el resto.

Ya pasaron cuatro años -desde el 2022- de la jubilación del peronista Miguel Ángel Gálvez y todavía no hay una definición. Actualmente el subrogante del juzgado es Leopoldo Rago Gallo, un magistrado con buena sintonía con la senadora nacional Patricia Bullrich. Hay versiones alrededor del supuesto favorito y rumores sobre la posibilidad de voltear los nombres por la disconformidad que generan en La Libertad Avanza. ¿Se puede? Sí, por qué no. Es una chance remota.

Para el Juzgado Federal N°1, el Consejo de la Magistratura de la Nación había armado una terna con los mejores después del examen de rigor. Está compuesta por dos sanjuaninos -Ezequiel Recio y Gema Guillén- y el mendocino Gonzalo Gassull. El primero es secretario en la Secretaría Civil I de la Justicia Federal, pero es más conocido por ser hijo del Gordo Recio, un operador judicial de fuste, que supo ocupar la Secretaría Administrativa de la Corte de Justicia. La segunda es defensora Pública en los Juzgados Federales de Primera Instancia de San Juan. Y el tercero es secretario de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

La lupa está sobre el mendocino. El funcionario judicial estuvo recientemente en San Juan. Visitó dos veces el juzgado ubicado en avenida Rioja y calle Mitre. En la última, acompañó al presidente de la Cámara Federal, Manuel Pizarro, en la primera jura de las matriculas federales. Fuentes internas del juzgado dijeron que Gassull aprovechó para "pasillear" y visitar dirigentes de la política provincial en tren de posicionar su nombre. En criollo, que lo conozcan; un ejercicio importante siendo foráneo.

¿A quiénes contactó? La información es insuficiente. Un operador del Partido Justicialista en la Justicia sanjuanina deslizó que Gassull "corría con ventaja hasta no hace mucho". De acuerdo a las fuentes consultadas, el nombre del mendocino surgió en una charla informal entre los dos protagonistas de la rosca judicial nacional: el representante de Javier Milei en San Juan, el diputado José Peluc, y el senador Sergio Uñac. El exgobernador peronista vio con buenos ojos la nominación del joven funcionario de Mendoza, aunque no trascendieron los motivos. En tanto, desde La Libertad Avanza dijeron que no lo conocen.

¿Gassull no contactó a los dirigentes que mueven el amperímetro en la Justicia Federal? Si es verdad que durante las visitas a San Juan mantuvo reuniones con políticos, sería raro o una decisión poco eficiente soslayar a los que tallan en temas judiciales. El libertario es el que tiene relación con El Jefe, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; en tanto, el exmandatario provincia sostiene un vínculo con el juez Federal, Ariel Lijo.

Sea como sea, hubo un antes y un después en la percepción de la terna: el cambio de autoridades en el Ministerio de Justicia. Salieron Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio. Ingresaron Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, los dos alfiles de Karina. Revisarán la confección de las ternas que hizo el Consejo de la Magistratura nacional durante la época de Amerio, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Ahora Viola es el representante del Ejecutivo ante el Consejo. La idea del nuevo ministro, según dijo a Infobae durante una entrevista, es arrancar con el envío de postulantes este mes.

¿Se sostiene la terna para el Juzgado Federal N°1 de San Juan? El representante de Milei en la provincia no tiene favoritos. De hecho, en la previa a la renuncia de Cúneo Libarona, habló con el entonces ministro para que ponga la lupa en el juez con competencia electoral nacional. Los perfiles de Recio y Guillén no lo convencieron. En tanto, al mendocino no lo conoce. Los rumores indican que pidió la disolución de la terna. ¿Se puede? Una terna elevada por el Consejo de la Magistratura puede ser dada de baja, devuelta o desestimada, principalmente por decisión del Poder Ejecutivo antes de enviar el pliego al Senado, o por el propio Consejo ante irregularidades en el concurso. Es una facultad de la Casa Rosada. El Presidente puede decidir no elegir a ninguno de los ternados y solicitar una nueva si considera que no cumplen con el perfil buscado.

Sería una movida temeraria, pero no sorpresiva. Pertenece al mundo de los hechos de La Libertad Avanza. Milei no tiene medias tintas. Si la persona de confianza en San Juan no está convencida de los tres nombres en carrera, existe la posibilidad -hoy por hoy sólo en términos especulativos- de darlos de baja. También puede ser una jugarreta de trascendidos que nunca ocurran. Los amagues judiciales son moneda corriente provengan del partido que sea. Sólo hay una certeza: la terna para San Juan, así como las de todo el país, está siendo revisada por Viola bajo la mirada de El Jefe.

Gassull tiene un vínculo con los Mahiques, padre e hijo, el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos "Coco" Mahiques, y el flamante ministro de Milei. Así lo afirmaron fuentes del ámbito judicial. Hay un punto de contacto real: la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La dirigente del PRO tiene una relación fluida con la familia desde la época de vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires. Incluso, "Coco" fue su ministro de Justicia bonaerense durante un año. Vidal nombró al mendocino como director provincial en la lucha contra la trata de personas en el 2016. Hay versiones que indicaron que ocurrió a instancia de los Mahiques. Otras aseguraron que, en ese cargo, nació la buena sintonía. Ciertamente, en el mundo de los hechos, se conocen. De los tres competidores para el Juzgado Federal, es el único que tiene o tuvo llegada al ministro de la Nación.

Además, como las designaciones judiciales son la expresión de la política en los tres poderes del Estado, Gassull logró su lugar en la terna por la conexión natural con el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien es consejero de la Magistratura en representación de los jueces y que ingresó al puesto por la Lista Bordó, una agrupación dentro de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). El mendocino está pintado de color bordó: es el secretario de la organización. Si bien estaba algunos puntos atrás en el examen en relación a otros participantes del concurso, tuvo un espaldarazo en la Magistratura de parte de sus colegas.