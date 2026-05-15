Fabiana Carrizo afirmó que le "encantaría" competir por la intendencia de Rawson: "Estamos llevando un proyecto"

La directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, reconoció que trabaja en un proyecto para competir por la Intendencia de Rawson en 2027 y lanzó duras críticas contra la gestión del actual jefe comunal, Carlos Munisaga.

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Aunque evitó confirmar formalmente una candidatura, Carrizo dejó en claro sus aspiraciones políticas. “No sé si lo voy a hacer. Obviamente uno cuando está en política… todos quieren llegar en algún momento”, sostuvo. Y agregó: “Me encantaría, porque ocupar esos lugares es gestionar, estar con cercanía y mirar lo que le falta al departamento”, dijo en Radio Colón.

La funcionaria provincial aseguró que junto a su espacio, Rawson Suma, vienen elaborando un plan de gobierno para el departamento. “Estamos llevando un proyecto a cada barrio y cada villa de lo que queremos para Rawson si los rawsinos nos eligen”, afirmó.

En ese marco, apuntó directamente contra la administración municipal actual. “Hoy vemos un departamento desordenado, sin un proyecto”, disparó. Según Carrizo, el principal problema es la falta de planificación: “Si llegás y no tenés un proyecto para Rawson, no podés trabajarlo”.

La dirigente también planteó una reforma estructural para el municipio, basada en la descentralización administrativa. “Rawson es el departamento más grande de San Juan y el que más puede seguir creciendo. Necesita gobernantes con prioridades y con proyectos”, remarcó. Como ejemplo, mencionó modelos de comunas aplicados en ciudades europeas como Barcelona.

Otro de los ejes de sus críticas estuvo puesto en la cantidad de funcionarios políticos dentro del municipio. “Hay mucha planta política. Ese recurso lo podés hacer con empleados de planta permanente”, afirmó. Incluso, sostuvo que, en caso de llegar a la Intendencia, reduciría esos cargos: “Seguramente que sí. Lo firmo”.

Carrizo además puso bajo la lupa la transparencia de la gestión municipal y respaldó los pedidos de informe presentados por el concejal Antonio Ruiz, integrante de su espacio político. “Hay muchos pedidos de informe que no se han contestado y todavía estamos a la espera”, cuestionó.

Entre los temas señalados, mencionó presuntas inconsistencias en la compra de camiones para el municipio. “Hoy hay preocupación de los rawsinos preguntando qué pasa con los camiones que se compraron, que en vez de comprar cinco, como se podrían haber comprado, compraron 14. Eso no es relato, es dato”, sostuvo.

Pese a las críticas, Carrizo evitó hablar de una interna opositora dentro del orreguismo en Rawson y afirmó que el objetivo es construir “un proyecto serio” para el departamento. “Rawson necesita muchos nombres llevando proyectos. Después la gente elegirá”, señaló.