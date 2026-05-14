    • 14 de mayo de 2026 - 21:55

    Tensión en un acto de Kicillof: le pidieron por la libertad de CFK y un sector contestó con "Axel presidente"

    Fue durante una charla para lanzar un curso de formación desde el PJ bonaerense.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Lo que iba a ser la clase inaugural para el curso de formación política lanzado por el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires terminó funcionando como escenario de la discusión que atraviesa el peronismo, no solo entre su dirigencia, sino también entre la militancia, y es el posicionamiento sobre el rol político y la situación judicial que atraviesa a Cristina Kirchner.

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    Este jueves Kicillof inauguró el curso de formación política del PJ bonaerense junto al intendente Julio Alak. Allí, ante un teatro colmado, cuando el mandatario iniciaba su disertación, desde el público una mujer empezó a gritar reclamándole que se pronuncie por la libertad de la ex presidenta. Kicillof no lo hizo al micrófono. Asintió con la cabeza y desde el público buscaron silenciar a la militante. De la otra punta de la sala del Coliseo Podesta apareció otro pedido en el mismo sentido y, en uno de los pasillos, un joven desplegó una bandera que decía “Cristina Libre”, que el personal del teatro le pidió pacíficamente que la doble. Seguidamente, una parte del auditorio empezó a cantar “Presidente… Axel, presidente”. Los dirigentes que estaban en el recinto no supieron demasiado cómo reaccionar e intentaron encauzar. Kicillof empezó a hablar. En su cierre hizo mención a CFK: “Viva Perón, viva Evita, viva Néstor, viva Cristina”.

    La escena refleja la tensión con la que convive el peronismo de cara al armado electoral para el año que viene y la interna no resuelta desde la administración de Alberto Fernández. Kicillof supo en ese momento sobrellevar la discusión dentro del esquema político provincial. Pero ahora, tras la derrota del peronismo en las elecciones del 2023, la discusión es sin fin, en cada ámbito que se presente y proyectada hacia los comicios del 2027. Esta semana, además, apareció un nuevo candidato a la presidencia dentro del peronismo: el ex gobernador de San Juan y actual senador provincial, Sergio Uñac. “Bienvenidos todos los compañeros y compañeras”, dijo Kicillof antes de entrar al teatro platense al ser consultado por la postulación que el último domingo lanzó el sanjuanino y que contaría con el aval de CFK. “Creo que hay mucho entusiasmo dentro del peronismo”, amplió el gobernador bonaerense, “y lo vengo diciendo desde hace tiempo: este es un año de construcción política”.

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    La ¿inesperada? situación entre el público sucedió luego de que los mismos presentes aplaudieran cuando el intendente de La Plata y secretario de formación política del PJ bonaerense dijera que “los partidos políticos son un obstáculo para el poder económico y obstaculizan al poder económico en su afán de lucro”. “Son organizaciones libres del pueblo que tenemos que fortalecer. Los dirigentes de los partidos siempre han sido perseguidos, con su detención, su exilio, con su muerte. Por eso, hoy también con Axel condenamos la detención injusta de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”, agregó. En ese momento, el auditorio sí aplaudió.

    Sobre el curso en sí, Kicillof celebró su realización. Lo de este jueves funcionó como clase de apertura con un carácter semiacadémico y en un formato mixto desde la estructura del PJ y el Instituto de Capacitación Política (ICP), un ámbito que sostiene el jefe comunal de la capital bonaerense desde hace más de 20 años.

    “Queremos que este espacio sea la herramienta para que el movimiento le devuelva a su militancia la capacidad de interpretar la realidad y de transformarla”, fue parte de lo que planteó el mandatario en su discurso. También hizo referencia a las elecciones del año que viene cuando planteó: “Camino hacia 2027, tenemos un programa que necesita intérpretes y articuladores: esa formación arranca aquí y ahora”, agregó.

    A Kicillof y a Alak los acompañaron las principales autoridades del PJ. Verónica Magario y Federico Otermín, que ostentan las vicepresidencias, y el diputado provincial e intendente en uso de licencia de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que es el secretario general del partido. En los palcos principales, estuvo parte del gabinete bonaerense. Del otro lado, algunos intendentes que reportan al Movimiento Derecho al Futuro, con excepción de Ricardo Marino, de Carmen de Patagones, que forma parte del Frente Renovador de Sergio Massa. Alak lo saludó especialmente desde el escenario. En primera fila, también con un saludo personalizado, se ubicó el jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza.

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