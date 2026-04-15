FMI: las 5 medidas clave que deberá cumplir Argentina para recibir fondos

La Argentina alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la segunda revisión del programa vigente, lo que habilitaría un desembolso de US$1000 millones una vez aprobado por el directorio. Para lograrlo, el Gobierno se comprometió a cumplir una serie de medidas clave orientadas a la estabilidad económica.

Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para desbloquear un desembolso por USD 1.000 millones

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Según el organismo, el plan económico argentino superó la evaluación técnica, aunque se exigió un “sólido paquete de políticas” para consolidar los avances en estabilización y reducción de la pobreza. Estas medidas se agrupan en cinco ejes centrales que marcarán el rumbo de la economía en los próximos meses.

El primer punto es el equilibrio fiscal , considerado el ancla del programa. El Gobierno buscará alcanzar un superávit primario de 1,4% del PBI , mediante un fuerte control del gasto y manteniendo la asistencia social focalizada.

En segundo lugar, el eje monetario prevé una política restrictiva para sostener la baja de la inflación. El FMI planteó ampliar las bandas cambiarias y mejorar la transparencia con informes trimestrales sobre el desempeño del programa.

El tercer compromiso está vinculado a las reservas internacionales , que deberán aumentar en al menos US$8000 millones en 2026 . Para eso, el Banco Central continuará con la compra de divisas y buscará financiamiento externo.

En cuanto al financiamiento, el organismo destacó la estrategia del país para refinanciar deuda en dólares, que incluye emisión de deuda, privatizaciones y acuerdos con organismos internacionales, con el objetivo de recuperar acceso a los mercados.

Finalmente, el quinto eje apunta a las reformas estructurales, con foco en el empleo formal, la inversión privada y sectores estratégicos como energía, minería y economía del conocimiento.

Qué implica el nuevo acuerdo con el FMI

El entendimiento representa un paso clave para sostener el programa económico iniciado en 2025. Si bien el organismo elogió algunos avances, dejó en claro que el cumplimiento de estas condiciones será determinante para futuros desembolsos.

En este contexto, el Gobierno deberá avanzar con reformas profundas mientras intenta sostener la estabilidad y mejorar indicadores sociales, en un escenario económico todavía desafiante.