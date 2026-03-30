    • 30 de marzo de 2026 - 12:33

    La Justicia suspendió artículos de la reforma laboral, luego de una presentación de la CGT

    Así fue resuelto por el juez laboral Raúl Ojeda. La cúpula de la central obrera cuestionó la constitucionalidad de la legislación.

    La CGT hizo una presentación ante la justicia.

    La CGT hizo una presentación ante la justicia.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia laboral suspendió varios artículos de la reforma laboral, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

    Leé además

    Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

    Kicillof habló tras el fallo por YPF: "Nada tiene que ver con el gobierno actual"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Orrego entregó las llaves a los vecinos.

    Orrego entregó casas en Sarmiento y anunció la pavimentación de una calle clave en el departamento

    El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar “la vigencia de la ley 27.802”. La Justicia ha dictado una medida cautelar que suspende la aplicación de más de 80 artículos de la nueva Ley de Reforma Laboral 27.802. Esta decisión responde a una presentación judicial realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

    Los puntos más destacados de esta resolución judicial incluyen:

    • Alcance de la medida: Se frena de manera provisoria la implementación de una parte sustancial de la ley, afectando a más de 80 artículos que modificaban el régimen laboral vigente.
    • Motivos del fallo: El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible afectación de derechos constitucionales y el riesgo de perjuicio inminente para los trabajadores.
    • Convenios Colectivos: Otros fallos recientes, como el del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, ya habían suspendido artículos específicos (como el 131 y 133) que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían topes a los aportes sindicales en sectores como el de Comercio.

    Vigencia: Esta suspensión es de carácter provisorio mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.

    La decisión judicial representa un freno significativo a la Ley 27.802, la cual había sido convertida en ley recientemente, a finales de febrero de 2026.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Ruta 40 Sur: en Vialidad estiman que recién a fin de año retomarán las obras demoradas

    Orrego dijo que gestiona financiamiento en tramos clave de la Ruta 40 Sur: "Se va a destrabar pronto"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    nuevo paro en la unsj: sera por 72 horas y suman la tercera semana de reclamo bajo la modalidad

    Nuevo paro en la UNSJ: será por 72 horas y suman la tercera semana de reclamo bajo la modalidad

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, en su visita a San Juan.

    El piquetero más polémico del país pasó por San Juan y reunió al Polo Obrero por el cierre de un plan nacional

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El gobierno dispuso un aumento del 2,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para marzo de 2026.

    El Gobierno actualiza los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad

    Por Redacción Diario de Cuyo