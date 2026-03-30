La Justicia suspendió artículos de la reforma laboral, luego de una presentación de la CGT

La Justicia laboral suspendió varios artículos de la reforma laboral, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.
Así fue resuelto por el juez laboral Raúl Ojeda. La cúpula de la central obrera cuestionó la constitucionalidad de la legislación.
La Justicia laboral suspendió varios artículos de la reforma laboral, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.
El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar “la vigencia de la ley 27.802”. La Justicia ha dictado una medida cautelar que suspende la aplicación de más de 80 artículos de la nueva Ley de Reforma Laboral 27.802. Esta decisión responde a una presentación judicial realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Los puntos más destacados de esta resolución judicial incluyen:
Vigencia: Esta suspensión es de carácter provisorio mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
La decisión judicial representa un freno significativo a la Ley 27.802, la cual había sido convertida en ley recientemente, a finales de febrero de 2026.