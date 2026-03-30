La Justicia suspendió artículos de la reforma laboral, luego de una presentación de la CGT

Así fue resuelto por el juez laboral Raúl Ojeda. La cúpula de la central obrera cuestionó la constitucionalidad de la legislación.

La CGT hizo una presentación ante la justicia.

La Justicia laboral suspendió varios artículos de la reforma laboral, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.

El texto firmado por el triunvirato de la central obrera, Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, logró frenar “la vigencia de la ley 27.802”. La Justicia ha dictado una medida cautelar que suspende la aplicación de más de 80 artículos de la nueva Ley de Reforma Laboral 27.802. Esta decisión responde a una presentación judicial realizada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Los puntos más destacados de esta resolución judicial incluyen:

Alcance de la medida: Se frena de manera provisoria la implementación de una parte sustancial de la ley, afectando a más de 80 artículos que modificaban el régimen laboral vigente.

Motivos del fallo: El juzgado nacional del Trabajo advirtió sobre la posible afectación de derechos constitucionales y el riesgo de perjuicio inminente para los trabajadores.

Convenios Colectivos: Otros fallos recientes, como el del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, ya habían suspendido artículos específicos (como el 131 y 133) que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían topes a los aportes sindicales en sectores como el de Comercio. Vigencia: Esta suspensión es de carácter provisorio mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.