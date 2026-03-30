    • 30 de marzo de 2026 - 10:19

    El Gobierno actualiza los aranceles de prestaciones para personas con discapacidad

    Los incremento corresponde al mes de marzo.

    El gobierno dispuso un aumento del 2,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral&nbsp;a favor de las&nbsp;Personas con Discapacidad&nbsp;para marzo de 2026.

    El gobierno dispuso un aumento del 2,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para marzo de 2026.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno nacional dispuso un aumento del 2,90% en los aranceles del Sistema de Prestaciones de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para marzo de 2026.

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    La medida establece un incremento uniforme que no realiza distinciones por tipo de prestación. El ajuste se aplicó sobre los valores vigentes del mes anterior, los cuales habían tenido una suba del 5,78% en febrero. La información fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 13/2026 del Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Discapacidad.

    La resolución también ratifica la vigencia de un beneficio para los prestadores del sur del país del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.

    Esta medida actualiza el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, herramienta que regula los pagos del sistema integral.

    El objetivo de la norma es "conferir una actualización" a los montos de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 27.793. Esta ley pretende ser modificada por el gobierno de Javier Milei.

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