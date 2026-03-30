Nuevo paro en la UNSJ: será por 72 horas y suman la tercera semana de reclamo bajo la modalidad

Los gremios docentes universitarios iniciaron una nueva semana con medidas de fuerza que impactará en el dictado de clases de la UNSJ.

Por tercera semana en lo que va del ciclo lectivo, los gremios docentes universitarios llevan a cabo medidas de fuerza. En ese caso se trata de un nuevo paro total de actividades por 72 horas que comienza este lunes 30 de marzo y se extiende hasta el primero de abril, el último día hábil de la semana teniendo en cuenta los próximos feriados.

La medida la realizan en simultáneo SiDUNSJ y ADICUS, los gremios que nuclean a la docencia universitaria de la provincia. Ambos sindicatos señalaron en sus redes sociales los motivos detrás de la adhesión a la medida de fuerza consensuada a nivel nacional, por lo que el impacto se percibirá en todas las universidades públicas del país. Salarios atrasados, desfinanciamiento de las universidades y la falta de la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario siguen siendo parte de los reclamos.

“Ante la falta de respuestas continúa el plan de lucha. No vamos a permitir la destrucción de la universidad pública”, destacaron desde SiDUNSJ. Tal como ya había adelantado este medio, además del paro de actividades con impacto directo en el dictado de clases, se definió del 6 al 17 de abril la instalación de carpas por la universidad y soberanía en todo el país.

image Al respecto detallaron: “Nos encontramos para seguir debatiendo y organizando las acciones en defensa de la universidad pública junto a toda la comunidad universitaria”.

Por su parte, desde ADICUS comunicaron que “en un contexto de discursos negacionistas y ajuste, defendemos la universidad pública con paro y movilización, porque la universidad no es un gasto, es un derecho del pueblo”. Conforme publicaron, la recomposición salarial definida de manera unilateral por el Gobierno nacional fue del 2.5% en enero, 2.2% en febrero y del 2% en marzo, cuando la inflación acumulada del primer trimestre del año es del 9%, es decir, varios puntos por encima de los incrementos otorgados.