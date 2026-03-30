El piquetero más polémico del país pasó por San Juan y reunió al Polo Obrero por el cierre de un plan nacional

Eduardo Belliboni estuvo ante la militancia de la organización social en un club de la Capital sanjuanina.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, desembarcó en San Juan y encabezó una asamblea que reunió a cerca de mil militantes en un clima marcado por fuertes críticas al Gobierno nacional. “Se producirá un daño social muy grave contra los trabajadores”, advirtió, en referencia a las últimas medidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

El encuentro se realizó el sábado en el Club Pacífico de la capital sanjuanina, donde la organización piquetera llevó adelante una asamblea general con su estructura local. Según cifras del propio espacio, participaron alrededor de 1.000 integrantes, quienes debatieron sobre la situación social y económica tanto en la provincia como a nivel país.

Durante la jornada, uno de los ejes centrales fue la eliminación del programa Volver al Trabajo, una decisión del Gobierno libertario que, según denunciaron desde la organización, impacta de lleno en sectores vulnerables. Desde el Polo Obrero sostuvieron que la medida afecta a más de 950.000 trabajadores que cumplen tareas en comedores y merenderos, limpieza de espacios públicos, cuidado de adultos y apoyo escolar.

p2 Belliboni, uno de los referentes más visibles del movimiento piquetero, planteó que el recorte tendrá consecuencias que exceden a los beneficiarios directos. “No solo golpea a los que menos tienen, que lo necesitan para comer, sino que afectará la economía de la provincia, sobre todo a los comercios de cercanía”, afirmó. En ese sentido, estimó que la quita de estos ingresos implicará que “salgan de la circulación económica de San Juan casi 1.000 millones de pesos por mes”.

El dirigente, con fuerte respaldo en un sector de los trabajadores informales, insistió en que el impacto será profundo: “Se producirá un daño social muy grave contra los trabajadores y sus familias y contra los comercios de nuestros barrios”, remarcó ante los presentes.