    • 30 de marzo de 2026 - 12:09

    Marcelo Orrego dijo que gestiona financiamiento en tramos clave de la Ruta 40 Sur: "Se va a destrabar pronto"

    El gobernador aseguró que la reactivación de la Ruta 40 Sur está cerca tras gestiones con Nación, mientras se buscan fondos para los tramos pendientes.

    Ruta 40 Sur: en Vialidad estiman que recién a fin de año retomarán las obras demoradas
    Ruta 40 Sur: en Vialidad estiman que recién a fin de año retomarán las obras demoradas

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, afirmó que la paralizada obra de la Ruta Nacional 40 Sur podría reactivarse en el corto o mediano plazo, en medio de gestiones con el gobierno de Javier Milei para destrabar el financiamiento.

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    Si bien se trata de una obra de competencia exclusiva de la Nación, el mandatario provincial remarcó que su gestión busca alcanzar un entendimiento con las autoridades nacionales para normalizar la situación y retomar el ritmo de construcción.

    La paralización responde principalmente a la falta de pago por parte de Vialidad Nacional a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de los trabajos. Esta situación generó un fuerte desbalance financiero que obligó a suspender las tareas en los distintos tramos.

    Ante este escenario, Orrego mantuvo reuniones con funcionarios nacionales para garantizar la recomposición del flujo de fondos. En ese marco, destacó que el tramo II de la Ruta 40 Sur ya cuenta con financiamiento asegurado a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que permitiría reactivar esa sección una vez que se resuelvan cuestiones administrativas.

    Sin embargo, el objetivo del Ejecutivo sanjuanino es alcanzar una solución integral que abarque toda la traza. En ese sentido, avanzan las gestiones para conseguir financiamiento para los tramos I y III, ya sea mediante organismos multilaterales o acuerdos específicos con la Nación.

    “No es competencia de la provincia hacer una ruta nacional, es una competencia de Nación. Pero no nos vamos a quedar con las manos cruzadas y vamos a avanzar”, expresó el gobernador en rueda de prensa.

    Pese a contar con un presupuesto un 40% inferior al de gestiones anteriores, el Gobierno provincial aseguró que trabaja en la optimización de recursos para sostener las obras prioritarias. Se espera que el próximo 1 de abril, en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, Orrego brinde mayores precisiones sobre los avances en las negociaciones y el futuro de una obra clave para la conectividad regional.

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