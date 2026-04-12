Las residencias médicas en San Juan batieron un récord con el número más alto de inscriptos en once años

El sistema de residencias médicas de San Juan atraviesa un momento inédito: con 228 inscriptos, alcanzó el nivel más alto en al menos once años, consolidando una tendencia de crecimiento que se profundizó en el último período. El dato, confirmado por el Ministerio de Salud , refleja un cambio estructural en el atractivo del sistema formativo provincial.

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Detrás del salto cuantitativo aparece un factor clave: la jerarquización académica de las residencias a partir del reconocimiento de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que habilita la obtención de títulos de posgrado con validez nacional e internacional.

“La media histórica era de entre 100 y 150 inscriptos. En 2014 hubo 180. El año pasado llegamos a 220, que fue el mayor número en diez años, y este año alcanzamos los 228”, detalló la coordinadora del área de Residencias del Ministerio de Salud, Valentina Baistrocchi.

Según la funcionaria, el nuevo escenario responde en gran medida al salto en la calidad percibida del sistema. “Hay mayor interés por el hecho de que ahora es universitario, pero también hemos trabajado en la promoción y en fortalecer el vínculo con coordinadores y residentes. Todo eso hizo que se vuelva más atractivo”, explicó.

El reconocimiento universitario implica que las instituciones sanitarias de la provincia fueron validadas como sedes de formación de especialistas. “La UBA confía en que nuestros profesionales tienen la misma calidad de formación que si estuvieran allá”, sostuvo Baistrocchi.

Pero el crecimiento no se explica solo por el prestigio académico. El modelo de residencias en San Juan combina formación intensiva con estabilidad laboral. Se trata de una carrera de posgrado remunerada por el Estado, que incluye salario en blanco, obra social, aportes jubilatorios y cobertura por riesgos de trabajo.

“La residencia tiene una carga horaria muy alta porque integra práctica y teoría. Por eso la provincia garantiza una remuneración, para que los profesionales no tengan que trabajar por fuera para sostenerse”, explicó la funcionaria.

En paralelo, el Gobierno provincial comenzó a focalizar esfuerzos en cubrir vacantes en especialidades consideradas críticas para el sistema sanitario. Implementó incentivos económicos adicionales orientados a áreas estratégicas como Pediatría —incluida la terapia intensiva pediátrica—, Neonatología, Clínica Médica, Medicina de Familia, Terapia Intensiva de adultos y Salud Mental Comunitaria.