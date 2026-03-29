Las trabas que frenaron el edificio judicial de Albardón y obligan la revisión financiera de la Corte

Albardón continúa siendo, a marzo de 2026, el único departamento de San Juan sin un Juzgado de Paz en edificio propio. Detrás de esa excepción hubo una secuencia de demoras administrativas que desdibujaron los plazos originales de un proyecto que, en 2022, se anunciaba como inminente. La Corte tenía todo listo, pero los contratiempos municipales provocaron la dilatación.

El 9 de febrero de ese año, la Corte de Justicia y la Municipalidad de Albardón firmaron un convenio para la construcción del edificio judicial en un terreno de unos 600 metros cuadrados. En ese momento, el presidente del máximo tribunal, Daniel Olivares Yapur, destacaba que se trataba de un paso clave dentro de la política institucional de dotar a cada departamento de infraestructura judicial propia.

Según reconstruyeron fuentes jerárquicas del Poder Judicial, el principal cuello de botella estuvo en los procedimientos que debía completar la Municipalidad de Albardón para formalizar la cesión.

“La verdad que ha sido un proceso muy largo lograr que la Municipalidad terminara la mensura, que la tenía que hacer la Municipalidad, no la podía hacer el Poder Judicial. Estuvo muchísimo tiempo con eso, casi dos años detenido en eso”, explicó una fuente con conocimiento directo del expediente.

Ese primer paso —la mensura y delimitación del terreno dentro de un predio mayor— era condición indispensable para avanzar. Pero no fue el único obstáculo. A eso se sumaron las demoras en la sanción de la ordenanza de cesión y en la inscripción registral. “Luego lograr que sacaran la ordenanza cediendo el terreno y lograr la inscripción. Bueno, ellos se demoraron todo este tiempo”, agregó la misma fuente.

En otra explicación, las fuentes detallaron el proceso técnico: “Cuando se firmó el convenio en 2022, se comenzó la tarea de hacer la mensura, la delimitación del terreno, la acción de deslinde porque es en el marco de un terreno más grande que es del municipio. Toda esa tramitación ha durado muchísimo tiempo y recién hace muy poquito que se logró la inscripción”.

Eso explica que, durante años, el Poder Judicial no pudo avanzar en ninguna instancia concreta del proyecto. “Hasta no tener jurídicamente a nombre del Poder Judicial el terreno no se puede ejecutar ningún tipo de proyecto ni siquiera tener el cálculo exacto”, explicaron desde la Justicia sanjuanina. Y agregaron un factor: “Los vaivenes económicos de lo que puede costar un proyecto de esa envergadura”.

La imposibilidad de avanzar no solo frenó la obra, sino que también hizo perder una ventana de oportunidad financiera. “En un momento determinado, el Poder Judicial tenía el dinero para poder comenzar con un proyecto, pensar en un proyecto ejecutivo”, revelaron. Pero recién en las últimas semanas, la Justicia logró completar la documentación necesaria para tomar posesión del terreno. La cuestión es que el contexto ya no es el mismo.

“Hoy por hoy -dijeron las fuentes- la Corte tiene el presupuesto de este año previsto solo los gastos del Edificio 9 de Julio y de Jáchal, y tendría que comenzar a preparar un proyecto ejecutivo para más adelante, pero no está en carpeta definir ya una inversión en la construcción”, admitieron las fuentes.

Es decir, el proyecto de Albardón deberá volver a una etapa preliminar, con estudios y cálculos, antes de que la Corte de Justicia —integrada además por Juan José Victoria, Guillermo De Sanctis, Adriana García Nieto y Marcelo Lima— evalúe si es viable financiar la obra.

Mientras tanto, el servicio judicial en el departamento continúa funcionando gracias a la Corte. “El Juzgado de Paz de Albardón está funcionando en un inmueble que alquila el Poder Judicial”, precisaron.

La situación de Albardón contrasta con la de otros departamentos. Incluso Jáchal, que tampoco cuenta aún con edificio propio, tiene en marcha el Polo Judicial de la Segunda Circunscripción, cuya finalización está prevista para este 2026.