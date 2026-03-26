Los docentes sanjuaninos cobrarán el 31 de marzo el sueldo y el 15 de abril el bono, que también se paga al resto de los estatales

Anunciaron que los empleados públicos tendrán acreditados sus sueldos.

Compartir







El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó que los haberes al sector docente estarán acreditados el martes 31 de marzo.

Viene con el siguiente incremento salarial, en base a las últimas reuniones paritarias, incluyendo los siguientes ítems:

5% de incremento salarial para el mes de marzo de 2026

6 puntos al código A01

6 puntos al código E60

Códigos G44 y G46 (complemento salarial) para los cargos docentes de menores ingresos Asimismo, el miércoles 15 de abril se pagará un bono no remunerativo, no bonificable, de $120.000 para todos los empleados de la Administración Pública Provincial.