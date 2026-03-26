Los docentes sanjuaninos cobrarán el 31 de marzo el sueldo y el 15 de abril el bono, que también se paga al resto de los estatales

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó que los haberes al sector docente estarán acreditados el martes 31 de marzo.
El detalle que comunicó Economía.
El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó que los haberes al sector docente estarán acreditados el martes 31 de marzo.
Viene con el siguiente incremento salarial, en base a las últimas reuniones paritarias, incluyendo los siguientes ítems:
Asimismo, el miércoles 15 de abril se pagará un bono no remunerativo, no bonificable, de $120.000 para todos los empleados de la Administración Pública Provincial.
Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.