    • 26 de marzo de 2026 - 11:44

    Los docentes sanjuaninos cobrarán el 31 de marzo el sueldo y el 15 de abril el bono, que también se paga al resto de los estatales

    El detalle que comunicó Economía.

    Anunciaron que los empleados públicos tendrán acreditados sus sueldos.

    Anunciaron que los empleados públicos tendrán acreditados sus sueldos.

    Foto:

    El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informó que los haberes al sector docente estarán acreditados el martes 31 de marzo.

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    • 5% de incremento salarial para el mes de marzo de 2026
    • 6 puntos al código A01
    • 6 puntos al código E60
    • Códigos G44 y G46 (complemento salarial) para los cargos docentes de menores ingresos

    Asimismo, el miércoles 15 de abril se pagará un bono no remunerativo, no bonificable, de $120.000 para todos los empleados de la Administración Pública Provincial.

    Se recuerda que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas y que están vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados y estaciones de servicio de la provincia, entre otros comercios identificados con el logo de Visa - Extra cash.

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