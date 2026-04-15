Los puntos clave de la crisis "sin anestesia" de las farmacias sanjuaninas: menos cobertura, más deuda y rentabilidad en caída

En medio de versiones que resurgen cíclicamente, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de San Juan , Esteban Maldonado, salió a enfriar los rumores sobre el posible desembarco de grandes cadenas nacionales en la provincia.

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“Este rumor está hace varios años en la provincia. El tema es que hay una ley que no permite que una sociedad anónima sea propietaria de una farmacia”, explicó en Informadísimos, el programa del periodista Fernando Ortiz en Radio Colón.

Maldonado reforzó el argumento sanitario detrás de la normativa: “El modelo de farmacia que tenemos intenta tener al alcance de cada persona en su barrio una farmacia. Las megafarmacias buscan lugares estratégicos y tienen otra perspectiva con respecto al medicamento”.

En ese sentido, Maldonado no solo descartó la llegada de estos actores, sino que defendió el esquema actual: “Defendemos el rol sanitario de la farmacia, la cercanía con el paciente, no solamente física sino también en el vínculo con quien necesita un medicamento”.

Más allá del debate estructural, la entrevista giró rápidamente hacia el frente más caliente: la relación con el PAMI . El diagnóstico fue contundente. “Ese es el problema que tenemos hoy”, lanzó Maldonado, al describir un escenario de creciente asfixia financiera.

Según detalló, la crisis no es nueva, pero se agravó en los últimos meses a partir de una serie de decisiones del organismo nacional: recortes en coberturas, reducción de medicamentos incluidos y mayores exigencias a las farmacias.

“El gobierno tomó varias medidas para reducir el déficit del PAMI: limitaciones en la cobertura al 100%, moléculas que pasaron al 40%, drogas que se hicieron de venta libre y dejaron de tener cobertura”, enumeró. A eso se sumó un golpe directo a la rentabilidad: “Con la renovación del convenio, las farmacias tuvieron que aumentar el aporte, pasaron a aportar cuatro puntos más de bonificación. Esto va en contra de la rentabilidad”.

El resultado, según el titular del Colegio, es una ecuación insostenible. “Seguimos con un atraso de cuatro pagos que están pendientes, que son muchísimo dinero. Las farmacias terminan financiando la llegada del medicamento al afiliado”, denunció.

La cadena de consecuencias impacta directamente en el funcionamiento cotidiano. “Tienen que usar capital propio, desestockarse, no pueden reponer el medicamento”, explicó Maldonado, graficando un circuito que amenaza con romperse.

La caída en la cantidad de recetas también es un dato clave: “Desde julio de 2024 a febrero de 2026 hubo 2 millones menos de recetas. Las farmacias han visto una disminución del 30,7%”, precisó.

A ese cuadro se suma la pérdida de convenios específicos —como pañales o tiras reactivas— y una demanda creciente por parte de una población altamente dependiente del sistema. “El PAMI tiene 6 millones de afiliados y consumen mucho medicamento. El impacto en la farmacia es muy grande”, advirtió.

Como telón de fondo, la crisis económica termina de cerrar el cerco. La caída del poder adquisitivo redujo las ventas particulares, históricamente utilizadas por las farmacias para compensar la baja rentabilidad de las obras sociales.

“Las ventas que compensaban muchas veces desaparecieron. Bajó muchísimo la venta de contado y el impacto del no pago en tiempo y forma es mayor”, señaló Maldonado.

La consecuencia es un escenario límite: “Es una situación complicada, muy complicada. Uno apela a diferentes herramientas para poder sobrevivir”, resumió.