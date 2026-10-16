Milei regresa de Estados Unidos y prepara una gira por España y el interior del país

El presidente Javier Milei concluyó su visita a Estados Unidos y prepara una nueva agenda de viajes internacionales y por el interior de la Argentina.

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Tras permanecer 36 horas en Washington, donde recibió un reconocimiento por su defensa de la libre empresa, el mandatario tiene previsto viajar a España y participar de actividades vinculadas con la industria energética y las inversiones.

Durante su estadía en la capital estadounidense, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Entre las principales actividades, recibió el premio al campeón mundial de la libre empresa , otorgado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y participó de un encuentro en honor a la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

En Washington, el jefe de Estado también se mostró junto a Eduardo Bolsonaro, en el marco de la Gala del Mes de la Herencia Hispana, y ratificó su respaldo a Flávio Bolsonaro, quien, según la información difundida, disputaría la presidencia de Brasil en un balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Además, Milei participó de una actividad de la IHRA en la que estuvieron presentes el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el titular del organismo, Marcelo Mindlin; el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright; y el enviado especial para monitorear y combatir el antisemitismo, el rabino Yehuda Kaploun. Durante el encuentro se presentó la muestra digital Argentina y el Holocausto, desarrollada en coordinación con el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

España, el próximo destino internacional de Milei

La agenda internacional del Presidente continuará en España, donde tiene previsto viajar el 20 de octubre, según la información difundida. La visita se desarrollará en un contexto de tensión política por el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Milei participaría el 21 de octubre de una conferencia en Madrid junto al economista Jesús Huerta de Soto. El viaje también incluiría actividades vinculadas con sectores de la derecha española, aunque los detalles completos de la agenda todavía no fueron informados oficialmente.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, quien integraría la comitiva, confirmó que el viaje cuenta con actividades programadas y señaló que los detalles se comunicarán cuando estén definidos.

Las visitas a Neuquén y Catamarca

En el plano nacional, Milei tiene previsto viajar a Neuquén el lunes 19 de octubre para participar de la inauguración de Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia 2026, uno de los principales encuentros de negocios de la industria energética de la región.

El mandatario arribaría al Aeropuerto Internacional Presidente Perón, donde sería recibido por el gobernador Rolando Figueroa y directivos de las principales compañías petroleras que participarán de la exposición.

La agenda presidencial también contempla una visita a Catamarca el 29 de octubre, con el objetivo de analizar proyectos vinculados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De esta manera, el Gobierno busca sostener una agenda que combina la presencia internacional de Milei, sus vínculos con referentes políticos y económicos del exterior y las actividades relacionadas con las inversiones energéticas en el país.