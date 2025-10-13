Orrego cuestionó la designación de la nueva Defensora de Niñez: “Expresa una mirada alejada de los valores de San Juan” El gobernador se expresó en contra de la María Paz Bertero en un extenso posteo.

Después de cuatro meses de acefalía, la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes votó, en una tensa sesión, a la candidata para ocupar la vacante. La propuesta pasó por el recinto de Diputados que aprobó la designación de María Paz Bertero, una abogada especializada en género cercana al gobernador bonaerense Axel Kicillof, como Defensora de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin embargo, la terna que completan Eduardo Matías Robledo como adjunto primero y Héctor Iván Vito como defensor adjunto en segundo orden obtuvo 156 votos a favor, 44 en contra y cuatro abstenciones. Ahora debate el Senado.

En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego utilizó sus redes sociales para pronunciarse en contra de tal nombramiento. “Respetamos las decisiones institucionales, pero creemos que la nueva Defensora de Niñez y Adolescencia expresa una mirada alejada de los valores de San Juan. La defensa de los derechos de la infancia requiere compromiso con la vida, no ideologías”, comenzó.

Luego sostuvo que “en San Juan valoramos la vida desde sus inicios, como parte de nuestra identidad y de nuestras familias”. “Cada política pública sobre niñez debe partir de ese principio: cuidar, proteger y acompañar a quienes más necesitan, sin dogmas ni militancias”, destacó.

Para finalizar, resaltó que los representantes de la provincia “fueron coherentes: votaron por San Juan, por nuestras familias y nuestros valores. Esa es la idea que elegimos sostener: defender la vida y los intereses de las familias sanjuaninas”.