A 50 años del golpe de Estado, un acto masivo en Buenos Aires fue con duras críticas a Milei

La jornada por la memoria a 50 años del golpe de Estado volvió a reunir a miles en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo , donde organismos de derechos humanos encabezaron un acto central con un fuerte documento político. La movilización combinó reclamos históricos y críticas directas al gobierno de Javier Milei .

La Cámpora marchó hacia la casa de Cristina Kirchner y la expresidenta saludó desde su balcón

50 años del 24 de marzo en San Juan: el fuego de la memoria marcó la marcha de miles de sanjuaninos

El acto, en conmemoración del 24 de marzo , estuvo marcado por la participación de organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo , que insistieron en la necesidad de sostener las políticas de memoria, verdad y justicia , así como avanzar en la restitución de identidad de los desaparecidos.

Durante la lectura del documento, se remarcó la importancia de mantener viva la memoria colectiva: “Es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles” , señalaron los organizadores, al tiempo que recordaron a los 30.000 desaparecidos y su lucha.

El texto también trazó un paralelismo entre el pasado y el presente, al advertir sobre políticas que consideran regresivas y que, según expresaron, afectan derechos conquistados en democracia.

Uno de los ejes centrales del acto fue el cuestionamiento a la actual gestión nacional. En el documento, se denunció que el gobierno de Milei impulsa un modelo que “desmantela las políticas de memoria” y reduce el financiamiento de espacios vinculados a los derechos humanos.

Además, se reclamó la apertura de archivos estatales entre 1974 y 1983, con el objetivo de avanzar en las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. También se criticó el rol del Estado en el cumplimiento de reparaciones históricas.

Movilización, política y reclamos laborales

El documento también incluyó críticas al modelo económico y al vínculo con organismos internacionales como el FMI, al considerar que las políticas actuales profundizan la desigualdad.

En ese marco, se cuestionó la falta de respuesta sindical y se reclamó a la CGT la convocatoria a un paro general. “Los cientos de miles que hoy llenamos las calles damos cuenta de la voluntad de luchar”, expresaron.

La movilización culminó con un llamado a sostener la memoria activa, levantando las imágenes de los desaparecidos frente a la Casa Rosada, en una jornada que volvió a poner en el centro del debate el pasado reciente y el rumbo político del país.