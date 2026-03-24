    • 24 de marzo de 2026 - 15:29

    A 50 años del golpe de Estado, un acto masivo en Buenos Aires fue con duras críticas a Milei

    La marcha por la memoria a 50 años del golpe reunió a miles y apuntó contra Milei por políticas sobre derechos humanos y ajuste estatal.

    Miles de personas caminan hacia Plaza de Mayo con banderaas y carteles.

    Miles de personas caminan hacia Plaza de Mayo con banderaas y carteles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La jornada por la memoria a 50 años del golpe de Estado volvió a reunir a miles en todo el país, con epicentro en la Plaza de Mayo, donde organismos de derechos humanos encabezaron un acto central con un fuerte documento político. La movilización combinó reclamos históricos y críticas directas al gobierno de Javier Milei.

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    El acto, en conmemoración del 24 de marzo, estuvo marcado por la participación de organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que insistieron en la necesidad de sostener las políticas de memoria, verdad y justicia, así como avanzar en la restitución de identidad de los desaparecidos.

    Memoria y reclamos en una jornada histórica

    Durante la lectura del documento, se remarcó la importancia de mantener viva la memoria colectiva: “Es necesario unir las luchas para fortalecerlas en tiempos difíciles”, señalaron los organizadores, al tiempo que recordaron a los 30.000 desaparecidos y su lucha.

    El texto también trazó un paralelismo entre el pasado y el presente, al advertir sobre políticas que consideran regresivas y que, según expresaron, afectan derechos conquistados en democracia.

    Críticas al gobierno de Milei

    Uno de los ejes centrales del acto fue el cuestionamiento a la actual gestión nacional. En el documento, se denunció que el gobierno de Milei impulsa un modelo que “desmantela las políticas de memoria” y reduce el financiamiento de espacios vinculados a los derechos humanos.

    Además, se reclamó la apertura de archivos estatales entre 1974 y 1983, con el objetivo de avanzar en las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad. También se criticó el rol del Estado en el cumplimiento de reparaciones históricas.

    Movilización, política y reclamos laborales

    El documento también incluyó críticas al modelo económico y al vínculo con organismos internacionales como el FMI, al considerar que las políticas actuales profundizan la desigualdad.

    En ese marco, se cuestionó la falta de respuesta sindical y se reclamó a la CGT la convocatoria a un paro general. “Los cientos de miles que hoy llenamos las calles damos cuenta de la voluntad de luchar”, expresaron.

    La movilización culminó con un llamado a sostener la memoria activa, levantando las imágenes de los desaparecidos frente a la Casa Rosada, en una jornada que volvió a poner en el centro del debate el pasado reciente y el rumbo político del país.

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