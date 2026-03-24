La Cámpora marchó hacia la casa de Cristina Kirchner y la expresidenta saludó desde su balcón

La Cámpora realizó una marcha desde la ex ESMA hasta la casa de Cristina Kirchner, con una parada simbólica donde la expresidenta cumple su condena.

La Cámpora, la agrupación política vinculada al kirchnerismo, llevó a cabo una marcha que comenzó a las 9 horas desde el predio de la ex ESMA, en el barrio de Núñez. La movilización, que recorrió diversas calles porteñas, tuvo como una de sus paradas más significativas la casa de Cristina Kirchner en San José 1111, en el barrio de Constitución. A diferencia de ediciones anteriores, este trayecto incluyó una escala simbólica frente al domicilio de la expresidenta, quien se encuentra cumpliendo condena bajo prisión domiciliaria.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, referente del cristinismo, encabezó la caminata y expresó su postura sobre la situación judicial de Kirchner. Mendoza calificó de “injusta” la condena y la prisión domiciliaria de la exmandataria, y afirmó que la Argentina está atravesando un momento de “democracia degradada” con la principal líder opositora en esa situación.

Alrededor de las 14 horas, la columna de La Cámpora llegó al punto de encuentro en San José 1111, donde militantes, en su mayoría jóvenes, recibieron con aplausos y cánticos a los dirigentes que se acercaron. Entre ellos se destacaron dos enormes gigantografías con el nombre de la agrupación, ubicadas frente al balcón de la casa de Cristina Kirchner, a la espera de que la exmandataria saliera a saludar.

La militancia aprovechó el momento para entonar consignas de apoyo, como el emblemático “Néstor, mi buen amigo”, mientras esperaban una nueva aparición pública de la expresidenta. En ese ambiente, cargado de emotividad, Cristina Kirchner se asomó nuevamente a su balcón, donde compartió unos minutos con los militantes y les agradeció su acompañamiento. Entre gritos de “Cristina presidenta” y críticas a las políticas del gobierno de Javier Milei, la exjefa de Estado reafirmó su conexión con la militancia que la respalda incondicionalmente.