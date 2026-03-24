50 años del 24 de marzo en San Juan: el fuego de la memoria marcó la marcha de miles de sanjuaninos

El calendario marcó una cifra que cala hondo en las fibras de la identidad argentina: 50 años. Medio siglo transcurrido desde aquel 24 de marzo de 1976 que cambió la historia del país para siempre con el último golpe cívico-militar que sembró el terror como nunca antes y cuyo mano de hierro provocó la muerte y desaparición de más de 30.000 argentinos.

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Masiva marcha en San Juan por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

En San Juan, la conmemoración no fue un acto de nostalgia pasiva, sino un grito vibrante de presencia que unió el pasado con el presente en una movilización de la que participaron varias generaciones unidas por la memoria para que aquellos espantosos acontecimientos no vuelvan a repetirse nunca más. Y, sobre todo, defender la democracia para los tiempos que vienen como único modelo de convivencia social.

Durante la tarde de este martes, la convocatoria central desbordó las expectativas. Una larguísima columna de personas con banderas y en completo orden ocupó al menos cinco cuadras del microcentro sanjuanino bajo la consigna “Florecerán Pañuelos”, inspirada en el legado incansable de las Madres y Abuelas. Desde la Plaza 25 de Mayo, minutos antes de las 17 horas, columnas de jóvenes, familias completas y sobrevivientes al horror de la dictadura se congregaron y comenzaron la caminata hacia la Legislatura provincial.

La cara de los desaparecidos, presente en las banderas.

En el aire flotó la misma pregunta que sobrevuela la historia argentina desde hace 50 años: ¿Dónde están los desaparecidos?

Al frente de la marcha se posicionaron los más jóvenes, tomando el legado que aprendieron de padres y abuelos que lucharon durante este medio siglo por la verdad. Con banderas de la Agrupación HIJOS y pañuelos blancos lideraron la manifestación marcando el ritmo de miles de personas que se congregaron para recordar a las víctimas de aquel horror.

Delante de ellos, en solitario, con un cartel colgando de su cuello, caminó Víctor Carvajal, víctima de la última dictadura militar en San Juan y hermano del secuestrado, torturado y asesinado Alberto Carvajal. En diálogo con DIARIO DE CUYO, destacó: "Es tremandamente doloroso todo este tiempo que pasó, pero a su vez vemos que esta llama se mantiene viva por los jóvenes que nos acompañan. Entonces, uno se siente reconfortado después de tanto sufrimiento".

image Los más jóvenes también se unieron a la marcha.

"Es un aliento, un empuje que venga tanta juventud. Yo tengo 76 años, milito desde los 20, y nunca he visto que se junten tres generaciones para pedir por algo tan noble como los derechos humanos. Esto me hace pensar en los compañeros muertos, en los desaparecidos, en mi hermano, en quienes sufrimos las tortutas por solo el hecho de pensar y soñar un mundo mejor", agregó. Finalmente, Carvajal resumió las cinco décadas de dolor y pedido de justicia en que "las gloriosas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo nos enseñaron ni odio, ni venganza, ni perdón; sí justicia".

image Víctor Carvajal sigue reclamando por el asesinato de su hermano.

La militancia, presente en el acto

En la mitad de la columna de manifestantes se ubicaron los integrantes de la Juventud Peronista, acaso los más animados y ruidosos con cánticos, pirotecnia y bombos que no descansaron en todo el recorrido.

Luego, apareció la bandera del Partido Justicialista, con su presidente, Juan Carlos Quiroga Moyano, al frente junto a otros integantes de la fuerza política. Por detrás se lo vio a José Luis Gioja junto a la exsenadora Marina Riofrío. También estuvo presente el intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

image Los pañuelos blancos representando el reclamo por los derechos humanos.

La exdiputada nacional Daniela Castro se ubicó cerca de las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) representada por su rector Tadeo Berenguer y el secretario administrativo financiero Ricardo Coca.

Hubo lugar para la Unión Cívica Radical que, entre otros dirigentes, resaltó la figura de la exdiputada Delia Pappano.

En el cierre de la marcha se posicionaron los movimientos de izquierda como Polo Obrero, Patria Grande y el Partido de los Trabajo y del Pueblo.

image Varias generaciones unidas bajo el mismo concepto de memoria, verdad y justicia.

Cánticos contra Milei

La mayoría de la marcha transcurrió en orden, aunque hubo momentos de aumento de los cánticos y gritos. Fue cuando un puñado de manifestantes comenzó a cantar contra el presidente Javier Milei, lo que provocó que muchos otros se unieran.

"Milei, basura, vos sos la dictura", se escuchó desde el frente de la columna hacia atrás, lo que a continuación terminó con aplausos y silbidos contra el mandatario nacional.