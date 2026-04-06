Orrego defenderá la aclaratoria a la Ley de Glaciares en el Congreso

El Gobernador estará presenta a través de teleconferencia de la defensa de la aclaratoria a la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados de la Nación.

Este martes, el gobernador Marcelo Orrego participará de la defensa de la aclaratoria a la Ley de Glaciares. Fuentes oficiales de la Casa de Gobierno confirmaron a DIARIO DE CUYO que será a las 14 vía teleconferencia. El mandatario sanjuanino es el principal defensor del retorno de las facultades sobre los recursos naturales a las provincias y argumentará a favor de la reforma a la normativa que permite definir qué es un glaciar y qué es un periglaciar.

La convocatoria fue realizada por el oficialismo de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, bajo la conducción de La Libertad Avanza, que citó a los gobernadores que integran la denominada “mesa del cobre” para respaldar el proyecto que ya cuenta con sanción del Senado.

El debate se desarrollará en el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales, donde el oficialismo buscará avanzar en la firma del dictamen para habilitar su tratamiento en el recinto. La intención es acelerar los tiempos legislativos y convocar a una sesión al día siguiente.

La audiencia se dará luego de un extenso proceso de participación ciudadana en el que se inscribieron más de 102 mil personas, aunque solo unas 300 pudieron exponer. En este nuevo tramo, el foco estará puesto en las posiciones de los mandatarios provinciales con intereses directos en la explotación de recursos estratégicos.