¿Qué pasó en la reunión de intendentes del PJ sanjuanino? Menú clásico, el consejo de Abarca y un faltazo

El senador Sergio Uñac convocó a los caciques peronistas en una finca de 9 de Julio. Hicieron el reclamo de siempre y lo explicitarán, en conjunto, durante el inicio de sesiones en Pocito.

El asado arrancó tarde. A las 22.30 -una hora después de lo pactado- recién estaban llegando los intendentes del Partido Justicialista de San Juan en una finca en 9 de Julio. Participaron todos los jefes comunales a excepción del rawsino Carlos Munisaga. Es la primera vez que la chimbera Daniela Rodríguez asiste a un encuentro de similares características. Nuevamente, no hubo nadie del sector del tres veces gobernador José Luis Gioja. "Ya lo vamos a invitar", dijeron.

El lunes por la noche, los caciques del peronismo sanjuanino estuvieron con el senador Sergio Uñac y los diputados nacionales Cristian Andino y -el anfitrión- Jorge Chica. La reunión había sido convocada por el exgobernador después del lechón en la casa de Daniel Banega, en 9 de Julio. Después de ese encuentro hubo zozobra de los intendentes que no fueron invitados. Por eso ahora las invitaciones fueron cursadas para los 13 comuneros que tiene el partido y que responden a Uñac. Otra vez en el mismo departamento, pero con distinta locación: frente al Club Don Bosco.

Del asado participaron, además de Rodríguez: el presidente del PJ, el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano, y el exlegislador nacional Walberto Allende. Del lote de intendentes, dijeron presente: Fabián Aballay (Pocito), Romina Rosas (Caucete), Juan Carlos Abarca (Albardón), Matías Espejo (Jáchal), José Castro (Angaco), Analía Becerra (San Martín), Sebastián Carbajal (Calingasta), Daniel Banega (9 de Julio), Rodolfo Jalife (25 de Mayo), David Domínguez (Ullum) y Mario Riveros (Valle Fértil). En tanto, Munisaga priorizó una entrevista en un canal de Youtube. ¿Desaire a la invitación? "Vino a la anterior, podemos disculparlo", comentaron.

La cumbre justicialista duró unas tres horas. Según las fuentes, "fue muy ameno". Tocaron el tópico favorito de los intendentes: los fondos. Ahora porque hubo una unión del Fondo de Desarrollo Regional con el Fondo de Emergencia Municipal. La chimbera avanzó sobre ese tema y sobre la supuesta falta de diálogo con el Gobierno provincial. En tanto, Abarca, uno de los más experimentados del encuentro, les aconsejó no profundizar en las divisones con el oficialismo. "Ejerció las dotes de veterano, aconsejando a todos", señalaron.

No hubo mucho más. A diferencia de la primera reunión, no hubo un condimento electoral fuerte. Quizás por eso no participó el exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, amén del distanciamiento natural con Rodríguez. En el cónclave nuevejulino -que intentó ser secreto- los temas fueron eminentemente electorales de cara al 2027 con la idea de profundizar la polarización con Javier Milei, votar a favor de la derogación de los lemas y advertirle a Andino que no genere conflictos con las distintas líneas internas en los departamentos.