Todas las variables que influyeron en el paro de colectivos en San Juan, que continúa el jueves con una audiencia clave

La UTA no acató la conciliación obligatoria y la medida de fuerza se mantuvo durante todo este miércoles. El reclamo salarial, la discusión entre las empresas y el Gobierno por los costos del sistema y una interna sindical atravesada por las elecciones de conducción confluyeron en un conflicto que dejó a San Juan sin transporte público. Este jueves, a las 11.30, habrá una audiencia en la que los empresarios anticiparon que llevarán una nueva propuesta salarial. Al menos hasta entonces, seguirán sin circular los colectivos del transporte público por la provincia.

Dictaron la conciliación obligatoria y se espera que los colectivos vuelvan a circular de manera inminente

Después de más de doce horas sin micros y pese a que la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para que el servicio fuera restablecido, la UTA no acató la medida y mantiene la retención de servicio por tiempo indefinido. De modo que los sanjuaninos no tienen una respuesta concluyente sobre cuándo retornarán a las tareas.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese , confirmó a DIARIO DE CUYO que el gremio no cumplió con la conciliación y que el paro continúa. La autoridad laboral había ordenado retrotraer la situación al momento previo al inicio del conflicto y convocó a las partes a una audiencia para este jueves a las 11.30 , en el edificio de calle Santa Fe.

La resolución buscó abrir una instancia de negociación entre los trabajadores y las empresas, pero la jornada terminó sin colectivos y con las posiciones todavía alejadas.

Sin embargo, durante la tarde apareció una señal que podría abrir una instancia de negociación. El vicepresidente de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Raúl García , dijo a DIARIO DE CUYO que existe una oferta salarial informal que está siendo analizada y que será formalizada durante la audiencia de este jueves.

García prefirió no dar detalles sobre el monto de la propuesta. Sólo anticipó que los empresarios concurrirán a la audiencia con una oferta. Según su percepción, la conducción gremial se mantendría inflexible y podría rechazarla. De esta manera, la audiencia es el punto principal para intentar destrabar una jornada que terminó con el servicio completamente paralizado.

La UTA, por su parte, sostiene que la medida de fuerza se originó por el incumplimiento del acuerdo salarial vigente. El secretario de Finanzas del gremio, Antonio Ruiz, explicó durante la jornada que el problema había sido advertido desde hacía aproximadamente un mes tanto ante Tránsito y Transporte como ante la cámara empresaria.

“A esta situación la hemos manifestado ya hace un mes en Tránsito y Transporte y también en la Cámara”, sostuvo Ruiz en declaraciones a Canal 13 de San Juan. Según explicó, el último acuerdo contempla una recomposición salarial que comenzó en mayo y se extiende hasta septiembre. Sin embargo, los trabajadores cobraron sus haberes con una escala correspondiente a abril.

El dirigente aseguró que un chofer debería estar percibiendo actualmente alrededor de $2,3 millones, mientras que los trabajadores recibieron cerca de $1,4 millones. “Es prácticamente un millón menos”, planteó.

Además, Ruiz sostuvo que, si se acumulan las recomposiciones pendientes correspondientes a mayo, junio, julio, agosto y septiembre, cada trabajador debería recibir una diferencia cercana a los $800.000. “Por eso la preocupación y realmente el enfado de todos los compañeros trabajadores”, expresó.

A las 18, Ruiz confirmó a DIARIO DE CUYO que la UTA todavía no había recibido una propuesta salarial y que, por esa razón, continuaría con las medidas de fuerza pese a la conciliación obligatoria.

Ese escenario cambió parcialmente durante la tarde, cuando ATAP anticipó que llevará a la audiencia una oferta que, hasta el momento, no fue formalizada ni tiene monto conocido públicamente. Hubo una reunión de la conducción de la UTA, pero no varió la postura respecto a la medida de fuerza.

El paro tuvo un impacto inmediato sobre la vida cotidiana de los sanjuaninos. Desde las primeras horas del miércoles, miles de personas que se preparaban para ir a trabajar se encontraron con que no había servicio de la RedTulum.

Muchos tuvieron que recurrir a sus vehículos particulares, organizarse para trasladar a compañeros o pagar taxis, remises y viajes mediante aplicaciones como Uber y DiDi.

La falta de transporte también repercutió en las escuelas. El Ministerio de Educación comunicó que se justificarían las ausencias o tardanzas de estudiantes y docentes de establecimientos públicos que fueran consecuencia de la falta de colectivos.

En el centro de la ciudad, el comercio también sintió el impacto. La Cámara de Comerciantes Unidos estimó que la concurrencia habitual a la Peatonal cayó alrededor de un 70% durante la jornada.

Desde el Ejecutivo provincial cuestionaron desde temprano la modalidad de la protesta. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, y el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, señalaron que la medida no había sido comunicada por los canales correspondientes y advirtieron sobre la posibilidad de aplicar sanciones.

El Gobierno puso el foco especialmente en el carácter sorpresivo de la retención de servicio y en la afectación de un servicio considerado esencial. Después de varias horas sin colectivos, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia para este jueves a las 11.30.

La medida ordenó retrotraer la situación al momento previo al conflicto y restablecer la prestación. Sin embargo, llegada la noche, Marchese confirmó a DIARIO DE CUYO que la UTA no había acatado la conciliación.

Los empresarios, por su parte, sostienen que el problema no puede analizarse únicamente desde la cuestión salarial. ATAP difundió un comunicado en el que aseguró que las empresas pagaron los salarios de septiembre dentro del plazo legal, aunque con la escala que estaban en condiciones de afrontar.

La entidad sostuvo que existe un desfasaje entre los costos del sistema y los ingresos disponibles y que había realizado presentaciones ante el Gobierno provincial para actualizar la estructura de costos: una en junio y otra el 28 de septiembre, después del acuerdo salarial entre UTA y FATAP.

ATAP reclamó una instancia de diálogo con el secretario de Transporte y planteó la necesidad de atender el equilibrio económico del sistema. La cámara empresaria también dejó en claro que la interrupción del servicio fue consecuencia de una medida gremial y no de una decisión de las empresas.

El conflicto tiene, además, una dimensión interna que atraviesa a la conducción de la UTA en un momento particularmente sensible pues el gremio está eligiendo a sus autoridades.

Las elecciones para renovar la conducción de la seccional comenzaron este miércoles y continuarán este jueves. El actual secretario general, Héctor Maldonado, decidió no buscar otro mandato y eligió como reemplazante para encabezar la lista oficialista justamente a Antonio Ruiz, el dirigente que durante esta jornada asumió el principal protagonismo público en el reclamo.

Ruiz fue quien explicó el reclamo salarial, habló sobre las diferencias acumuladas por los trabajadores y confirmó a DIARIO DE CUYO que la UTA mantendría la medida de fuerza pese a la conciliación.

Según fuentes vinculadas al sindicato, desde antes de esta jornada existía malestar con Maldonado por la falta de medidas de fuerza y por la estrategia adoptada por la conducción frente a los reclamos salariales.

A esto se suma que la oposición interna consiguió ganar espacio en las últimas elecciones de delegados realizadas en distintas empresas. Esos resultados fortalecieron a sectores que cuestionan a la actual conducción y llegan a la elección de autoridades con una mayor presencia dentro de algunas bases.

En ese contexto, dentro de la propia interna sindical aparece una interpretación sobre el momento elegido para la medida. El paro podría haber funcionado también como una forma de mostrar capacidad de reacción y fortalecer la posición de Ruiz frente a los afiliados, en plena campaña interna.