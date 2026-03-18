    • 18 de marzo de 2026 - 21:55

    Un diputado nacional recibió en el Congreso un rifle comprado online y hubo alarma

    Un diputado del PRO generó tensión en el Congreso tras recibir un rifle comprado online. Seguridad activó protocolos al detectar el paquete.

    Insólito en el Congreso: El diputado Javier Sánchez Wrba compró un rifle online y activó un operativo de seguridad

    Insólito en el Congreso: El diputado Javier Sánchez Wrba compró un rifle online y activó un operativo de seguridad

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un episodio inesperado generó preocupación este miércoles, cuando un diputado recibió un rifle en el Congreso tras comprarlo por internet, lo que activó los controles de seguridad. El hecho ocurrió en medio de un operativo reforzado, elevando la tensión dentro del edificio legislativo.

    Leé además

    El Congreso quedó en el centro de la escena tras el anuncio del paquete de leyes.

    Congreso: Sorpresa en LLA por paquete de leyes y reuniones urgentes
    el lider de la cgt san juan, en el operativo clamor por dante gebel 2027: el video desde adentro del acto

    El líder de la CGT San Juan, en el operativo clamor por Dante Gebel 2027: el video desde adentro del acto

    Congreso y rifle: el momento de tensión

    El hecho se produjo cuando un paquete sospechoso llegó al anexo de la Cámara de Diputados, y fue detectado por el escáner de seguridad. El control reveló que en el interior había un arma, lo que encendió las alarmas del personal encargado.

    Rápidamente se identificó que el envío estaba dirigido al diputado Javier Sánchez Wrba, integrante del PRO. El legislador fue convocado para dar explicaciones ante la situación generada.

    La explicación del diputado

    Sánchez Wrba aseguró que se trataba de un rifle de aire comprimido, adquirido a través de una plataforma de comercio electrónico. Según explicó, el producto es de venta libre y no constituye un arma de fuego, por lo que no representaba un riesgo legal.

    El diputado sostuvo que el problema se originó por un error en la dirección de envío, ya que la compra debía llegar a su domicilio y no a su despacho en el Congreso. También presentó documentación para respaldar la adquisición.

    Seguridad, protocolos y polémica

    El episodio ocurrió en un contexto de fuerte presencia de seguridad, debido al operativo habitual de los miércoles por movilizaciones en la zona. Esto incrementó la sensibilidad ante cualquier situación sospechosa, como la detección del paquete.

    Finalmente, el legislador pudo retirar el rifle tras comprobarse que no era un arma de fuego, aunque no ingresó al edificio y fue dejado en su vehículo. El hecho generó polémica y reavivó el debate sobre los controles y responsabilidades dentro del Congreso.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    una de las espadas de orrego en la legislatura fijo posicion sobre el sistema electoral para el 2027

    Una de las espadas de Orrego en la Legislatura fijó posición sobre el sistema electoral para el 2027

    La causa $LIBRA investiga las comunicaciones previas al tuit de Javier Milei que promocionó el token y luego generó polémica en el mercado.

    Caso $LIBRA: chats revelan presuntos pagos a Milei y uso de su imagen

    variante norte: finalizo la primera parte de la obra que conecta mendoza con san juan a traves de la ruta 7

    Variante Norte: finalizó la primera parte de la obra que conecta Mendoza con San Juan a través de la Ruta 7

    Tras la expropiación de YPF, se busca determinar la cuestión de fondo en la Justicia de EEUU:

    Caso YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas contra la Argentina hasta resolver la cuestión de fondo