Un diputado nacional recibió en el Congreso un rifle comprado online y hubo alarma

Un diputado del PRO generó tensión en el Congreso tras recibir un rifle comprado online. Seguridad activó protocolos al detectar el paquete.

Insólito en el Congreso : El diputado Javier Sánchez Wrba compró un rifle online y activó un operativo de seguridad

Un episodio inesperado generó preocupación este miércoles, cuando un diputado recibió un rifle en el Congreso tras comprarlo por internet, lo que activó los controles de seguridad. El hecho ocurrió en medio de un operativo reforzado, elevando la tensión dentro del edificio legislativo.

Congreso y rifle: el momento de tensión El hecho se produjo cuando un paquete sospechoso llegó al anexo de la Cámara de Diputados, y fue detectado por el escáner de seguridad. El control reveló que en el interior había un arma, lo que encendió las alarmas del personal encargado.

Rápidamente se identificó que el envío estaba dirigido al diputado Javier Sánchez Wrba, integrante del PRO. El legislador fue convocado para dar explicaciones ante la situación generada.

La explicación del diputado Sánchez Wrba aseguró que se trataba de un rifle de aire comprimido, adquirido a través de una plataforma de comercio electrónico. Según explicó, el producto es de venta libre y no constituye un arma de fuego, por lo que no representaba un riesgo legal.

El diputado sostuvo que el problema se originó por un error en la dirección de envío, ya que la compra debía llegar a su domicilio y no a su despacho en el Congreso. También presentó documentación para respaldar la adquisición.