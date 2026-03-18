Una de las espadas de Orrego en la Legislatura fijó posición sobre el sistema electoral para el 2027

El diputado provincial Gustavo Usin , del monobloque ACTUAR y aliado del oficialismo que conduce Marcelo Orrego , se metió de lleno en el debate por la reforma electoral en San Juan y defendió la derogación de la Ley de Lemas (SIPAD) como punto de partida para rediseñar el sistema político de la provincia. Se mostró a favor de unas primarias abiertas simultáneas no obligatorias.

En diálogo con el programa Informadísimos que conduce el periodista Fernando Ortiz por Radio Colón, el legislador confirmó que el proyecto enviado por el Ejecutivo no es un borrador sino una iniciativa formal que tiene un objetivo claro: “El espíritu que tiene ese proyecto de ley es la derogación, básicamente, la derogación de la SIPAD y el instrumento de internas partidarias como el definidor de candidaturas ”.

Según explicó, la propuesta busca evitar un vacío legal tras la eliminación del sistema vigente y fijar una “piedra basal” sobre la cual construir el nuevo esquema electoral. En ese sentido, remarcó que las candidaturas deberán resolverse dentro de cada fuerza política: “Puede ser a simple mayoría de afiliados o cualquier método que surja de la vida interna de los partidos ”.

Usin fue especialmente crítico del sistema actual, instaurado a fines de 2022. “ Fue una sesión media escandalosa que quedó en la historia… trajo confusiones y problemas a la vida de la política sanjuanina y de la democracia ”, sostuvo.

El legislador insistió en que la discusión no debe quedar atada a la coyuntura electoral inmediata, sino proyectarse en el tiempo. “ Esto tiene que ser para el devenir de los tiempos, no se puede hacer un traje a medida para la próxima elección ”, advirtió.

En esa línea, planteó que el oficialismo buscará acuerdos amplios en la Legislatura: “la idea es que sí sea con un consenso amplio… porque no solamente esto tiene que servir ahora, sino hacia adelante”.

El dirigente también abrió la puerta a incorporar cambios en el sistema de votación. Si bien aclaró que, de derogarse la SIPAD, regiría transitoriamente el esquema de boleta sábana, consideró que habrá nuevos proyectos para modernizar el mecanismo. Entre las alternativas, destacó la experiencia reciente a nivel nacional: “El sistema de boleta única de papel creo que ha sido bastante aceptado y puede ser un método simpático para el futuro”.

Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue su postura sobre las primarias. Usin se mostró a favor de eliminarlas para reducir costos y simplificar el calendario electoral: “Yo eliminaría las PASO… sería una forma de sacarte la mitad del costo yendo a una sola elección”.

No obstante, aclaró que el desafío será ordenar las internas partidarias para evitar desorganización: "Habría que regularlas un poquito más para que no sea un desorden y tampoco vivamos todos los fines de semana de internas”. Incluso deslizó la posibilidad de que se realicen en una misma fecha para todos los partidos, como parte de un esquema más claro para el electorado.

El diputado también subrayó la necesidad de garantizar la participación de todas las estructuras políticas, desde partidos nacionales hasta fuerzas provinciales, departamentales y confederaciones: “Hay que ver cómo se le da la garantía a todas que participen”.

Para Usin, el proyecto enviado por el Ejecutivo debe entenderse como el punto inicial de una reforma más profunda. “Van a venir un segundo, un tercer, un cuarto proyecto que consensuaremos entre todos los diputados”, anticipó.

En paralelo, el legislador se refirió brevemente a otro tema en agenda: la designación de un nuevo camarista civil. Confirmó que el proceso está avanzado y a la espera de definición en el recinto: "Todo el trámite ya está a punto de terminarse y falta que baje a recinto para definirlo”.