    • 24 de marzo de 2026 - 15:29

    Una multitud se concentra en la Plaza de Mayo a 50 años del último golpe de Estado

    Con motivo del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, miles de personas se movilizan en el centro de Buenos Aires para exigir justicia y recordar a las víctimas de la dictadura.

    Miles de personas caminan hacia Plaza de Mayo con banderaas y carteles.

    Miles de personas caminan hacia Plaza de Mayo con banderaas y carteles.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A 50 años del quiebre institucional que marcó el inicio de la dictadura militar en Argentina, miles de personas se reunieron en el centro de Buenos Aires para participar de una nueva marcha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El evento, que comenzó desde el mediodía, reúne a personas autoconvocadas, miembros de partidos políticos y agrupaciones de derechos humanos, todas con un mismo objetivo: recordar el golpe de Estado de 1976 y exigir el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura.

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    La concentración tiene como punto central Plaza de Mayo, histórica sede de las movilizaciones en defensa de los derechos humanos, donde el acto principal se llevará a cabo a las 16:30. Entre los participantes destacados se encuentran figuras emblemáticas de los derechos humanos, como “Taty” Almeida, Estela de Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel, quienes brindarán su testimonio y cuestionarán las políticas actuales en materia de derechos humanos del gobierno de Javier Milei.

    Aunque la marcha no se convoca bajo consignas partidarias específicas, se mantiene firme en su compromiso de denunciar la violación de derechos humanos y defender la memoria histórica. A nivel nacional, otras ciudades también realizan actos conmemorativos, aunque el foco sigue siendo la capital, donde el reclamo por justicia resuena con más fuerza que nunca.

    Además de la participación de las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y otros espacios políticos, la jornada de este 24 de marzo se presenta como un espacio de resistencia frente a las políticas del actual gobierno, que continúa siendo objeto de críticas por su postura en torno a la memoria y los derechos humanos.

    El evento, que es un símbolo de lucha constante por la justicia y la reparación, refleja la necesidad de mantener vivo el reclamo por las víctimas del terrorismo de Estado y por la construcción de una sociedad más justa y libre de impunidad.

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