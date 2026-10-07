Ya están las ternas para un juzgado de Familia y uno de Primera Instancia en San Juan: mirá los nombres

El Consejo de la Magistratura dio a conocer los nombres de los abogados que integran las ternas para un cargo en el fuero de Familia y otro en el fuero Civil.

El Consejo de la Magistratura de San Juan dio a conocer hoy las ternas correspondientes a dos de los seis cargos vacantes que se encuentran en proceso de concurso en el Poder Judicial. Se trata de un cargo de juez de primera instancia del fuero de Familia y otro del fuero Civil.

Para el cargo de Juez de Primera Instancia del Tercer Juzgado de Familia, la terna quedó integrada por María Julia Comoglio, María Gabriela Lanzone Frazeto y Rubén Eduardo Lloveras Parra.

En tanto, para el cargo de Juez de Primera Instancia del fuero Civil, los seleccionados para integrar la terna son Paola Fernanda Cassab Bianchi, Romina Gabriela Pereyra Carta y Eduardo Daniel Riveros.

Las ternas que ya fueron definidas De esta manera, seis abogados quedaron incluidos en las dos ternas ya conformadas, que deberán avanzar en las siguientes instancias del proceso de selección para definir quiénes ocuparán finalmente los cargos.

El concurso general contempla seis vacantes en el Poder Judicial de San Juan y reunió a 180 postulantes. Además de los dos cargos de juez cuyas ternas ya se conocieron, la convocatoria incluye una Fiscalía de Primera Instancia, una Asesoría de Menores e Incapaces de la Segunda Circunscripción, otro Juzgado de Primera Instancia de la Segunda Circunscripción y una Fiscalía de Cámara.