YPF: la Justicia de EEUU suspendió todas las apelaciones y envía una nueva señal favorable para la Argentina

En una señal favorable para la Argentina , la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso todas las apelaciones vinculadas al caso por la expropiación de YPF . Se trata de una nueva medida que va en línea con la decisión de dejar sin efecto la condena que obligaba al país a pagar US$16.000 millones .

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El especialista y exprocurador del Tesoro, Sebastián Soler, explicó que la Cámara de Nueva York tomó esta medida derivada de su fallo favorable a la Argentina. “ Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso (por ejemplo, la de la Argentina contra la orden de Preska de entregar acciones YPF) hasta que ese fallo quede firme ”, indicó.

Es decir, que todas las instancias vinculadas al caso estarán en pausa hasta que se resuelvan los dos recursos que pueden presentar los demandantes, ya sea solicitar una reconsideración a la Cámara o presentar un recurso a la Corte Suprema de Justicia estadounidense .

Por su parte, el experto de Latam Advirsor, Sebastián Maril, informó: “Todas las apelaciones en Caso por la Expropiación de YPF han sido suspendidas (no canceladas) mientras los demandantes buscan revertir la reciente decisión en la apelación primaria . Esta suspensión incluye el próximo pedido de revisión a todos los jueces de la Corte de Apelaciones (8 de mayo) y también un muy posible recurso ante la Corte Suprema".

Días atrás, los demandantes del caso solicitaron a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York una prórroga de 28 días para presentar un pedido de revisión del fallo que favoreció a la Argentina . La presentación fue realizada por las sociedades Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, representadas por el fondo Burford Capital , principal financista del litigio. Esa solicitud fue concedida por el tribunal de Apelaciones.

Según el escrito presentado ante el tribunal, los demandantes pidieron que el plazo —que originalmente vencía el 10 de abril— se extienda hasta el 8 de mayo de 2026 para poder preparar una solicitud de rehearing o de rehearing “en banc”, es decir, una revisión del fallo por parte de todos los jueces de la Cámara.

El pedido se inscribe en la estrategia de los demandantes para intentar revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de nueva York, que el 27 de marzo dejó sin efecto la sentencia de primera instancia favorable a Petersen y confirmó la posición de la Argentina y de YPF.

La Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York dictaminó que la jueza, Loretta Preska, no interpretó de manera correcta la legislación argentina, por lo que revocó el fallo de primera instancia y le ordenó volver a revisar el caso.