Día Mundial del Waffle: seis recetas originales y fáciles para disfrutar en casa

Cada 25 de marzo marca el una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más versátiles y apreciados en la gastronomía internacional. Desde sus versiones dulces hasta opciones saladas, los waffles encontraron un lugar en mesas de distintos países, adaptándose a ingredientes y tradiciones locales. Día Mundial del Waffle,
A continuación, seis
recetas originales de waffles, diseñadas para ofrecer alternativas atractivas y fáciles de preparar en casa.
Waffle clásico de vainilla
El
waffle clásico de vainilla constituye la base de innumerables variantes y se caracteriza por su textura aireada y sabor neutro, adecuado tanto para acompañamientos dulces como salados.
Separar las claras de las yemas. Batir las claras con una pizca de sal hasta lograr picos firmes. Mezclar las yemas, la leche, la manteca derretida, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea. Incorporar la harina y el polvo de hornear, mezclar hasta que no queden grumos. Integrar las claras batidas mediante movimientos envolventes. Verter la mezcla sobre una wafflera precalentada y cocinar hasta dorar. Waffle integral con frutos secos
La variante
integral con frutos secos aporta un perfil nutricional mejorado, ideal para quienes buscan incorporar fibra y grasas saludables en el desayuno o la merienda.
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Ingredientes 200 g de harina integral 50 g de avena fina 2 huevos 250 ml de leche descremada 50 g de nueces picadas 30 g de almendras troceadas 2 cucharadas de miel 2 cucharadas de aceite vegetal 1 cucharadita de polvo de hornear
Paso a paso Batir los huevos y la leche en un bol. Añadir la miel y el aceite, mezclar bien. Incorporar la harina integral, la avena y el polvo de hornear. Agregar los frutos secos y mezclar hasta distribuirlos de manera uniforme. Cocinar la mezcla en una wafflera. Waffle de chocolate y naranja
El
waffle de chocolate y naranja fusiona el cacao con la acidez de los cítricos, generando una combinación apreciada en la repostería europea y americana.
Ingredientes 200 g de harina 50 g de cacao amargo en polvo 80 g de azúcar 2 huevos 250 ml de leche 60 g de manteca derretida Ralladura de una naranja 1 cucharadita de polvo de hornear
Paso a paso Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa. Incorporar la manteca derretida y la leche. Añadir la harina, el cacao y el polvo de hornear. Integrar la ralladura de naranja. Cocinar la mezcla en la wafflera hasta que los waffles resulten firmes por fuera y suaves por dentro. Waffle salado de espinaca y queso
El
waffle salado de espinaca y queso ofrece una alternativa distinta y apta para almuerzos o cenas ligeras, combinando vegetales y lácteos.
Ingredientes 200 g de harina 2 huevos 220 ml de leche 50 g de manteca derretida 70 g de espinaca cocida y picada 80 g de queso rallado (puede ser mozzarella o gouda) 1 cucharadita de polvo de hornear 1 pizca de sal y pimienta
Paso a paso Mezclar los huevos con la leche y la manteca. Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Incorporar la espinaca y el queso, mezclando hasta lograr una masa homogénea. Cocinar la preparación en una wafflera, servir caliente. Waffle vegano de banana y canela
La versión
vegana de banana y canela prescinde de ingredientes de origen animal sin sacrificar sabor ni textura, aprovechando la dulzura natural de la fruta.
Ingredientes 2 bananas maduras 250 ml de bebida vegetal (soja o avena) 180 g de harina de trigo 2 cucharadas de azúcar mascabo 1 cucharadita de canela en polvo 1 cucharadita de polvo de hornear 2 cucharadas de aceite de coco
Paso a paso Triturar las bananas hasta obtener un puré. Mezclar con la bebida vegetal y el aceite de coco. Incorporar el azúcar, la canela, la harina y el polvo de hornear. Verter la masa en la wafflera y cocinar hasta que la superficie se encuentre dorada. Waffle de papa y cebolla
El
waffle de papa y cebolla adopta elementos de la cocina centroeuropea, resultando en una preparación ideal para acompañar platos principales o servir como entrada.
Ingredientes 300 g de papa rallada y escurrida 1 cebolla pequeña picada fina 2 huevos 70 g de harina 1 cucharadita de polvo de hornear Sal y pimienta al gusto 3 cucharadas de aceite
Paso a paso Combinar la papa, la cebolla y los huevos en un bol. Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta. Mezclar hasta formar una masa húmeda. Engrasar la wafflera con aceite y distribuir la masa. Cocinar hasta que los waffles se encuentren dorados y crujientes.