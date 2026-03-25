Día Mundial del Waffle: seis recetas originales y fáciles para disfrutar en casa

Cada 25 de marzo marca el Día Mundial del Waffle , una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más versátiles y apreciados en la gastronomía internacional. Desde sus versiones dulces hasta opciones saladas, los waffles encontraron un lugar en mesas de distintos países, adaptándose a ingredientes y tradiciones locales.

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A continuación, seis recetas originales de waffles, diseñadas para ofrecer alternativas atractivas y fáciles de preparar en casa.

El waffle clásico de vainilla constituye la base de innumerables variantes y se caracteriza por su textura aireada y sabor neutro, adecuado tanto para acompañamientos dulces como salados.

Separar las claras de las yemas.

Batir las claras con una pizca de sal hasta lograr picos firmes.

Mezclar las yemas, la leche, la manteca derretida, el azúcar y la esencia de vainilla hasta obtener una preparación homogénea.

Incorporar la harina y el polvo de hornear, mezclar hasta que no queden grumos.

Integrar las claras batidas mediante movimientos envolventes.

Verter la mezcla sobre una wafflera precalentada y cocinar hasta dorar.

Waffle integral con frutos secos

La variante integral con frutos secos aporta un perfil nutricional mejorado, ideal para quienes buscan incorporar fibra y grasas saludables en el desayuno o la merienda.

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Ingredientes

200 g de harina integral

50 g de avena fina

2 huevos

250 ml de leche descremada

50 g de nueces picadas

30 g de almendras troceadas

2 cucharadas de miel

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de polvo de hornear

Paso a paso

Batir los huevos y la leche en un bol.

Añadir la miel y el aceite, mezclar bien.

Incorporar la harina integral, la avena y el polvo de hornear.

Agregar los frutos secos y mezclar hasta distribuirlos de manera uniforme.

Cocinar la mezcla en una wafflera.

Waffle de chocolate y naranja

El waffle de chocolate y naranja fusiona el cacao con la acidez de los cítricos, generando una combinación apreciada en la repostería europea y americana.

Ingredientes

200 g de harina

50 g de cacao amargo en polvo

80 g de azúcar

2 huevos

250 ml de leche

60 g de manteca derretida

Ralladura de una naranja

1 cucharadita de polvo de hornear

Paso a paso

Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla espumosa.

Incorporar la manteca derretida y la leche.

Añadir la harina, el cacao y el polvo de hornear.

Integrar la ralladura de naranja.

Cocinar la mezcla en la wafflera hasta que los waffles resulten firmes por fuera y suaves por dentro.

Waffle salado de espinaca y queso

El waffle salado de espinaca y queso ofrece una alternativa distinta y apta para almuerzos o cenas ligeras, combinando vegetales y lácteos.

Ingredientes

200 g de harina

2 huevos

220 ml de leche

50 g de manteca derretida

70 g de espinaca cocida y picada

80 g de queso rallado (puede ser mozzarella o gouda)

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de sal y pimienta

Paso a paso

Mezclar los huevos con la leche y la manteca.

Añadir la harina, el polvo de hornear, la sal y la pimienta.

Incorporar la espinaca y el queso, mezclando hasta lograr una masa homogénea.

Cocinar la preparación en una wafflera, servir caliente.

Waffle vegano de banana y canela

La versión vegana de banana y canela prescinde de ingredientes de origen animal sin sacrificar sabor ni textura, aprovechando la dulzura natural de la fruta.

Ingredientes

2 bananas maduras

250 ml de bebida vegetal (soja o avena)

180 g de harina de trigo

2 cucharadas de azúcar mascabo

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear

2 cucharadas de aceite de coco

Paso a paso

Triturar las bananas hasta obtener un puré.

Mezclar con la bebida vegetal y el aceite de coco.

Incorporar el azúcar, la canela, la harina y el polvo de hornear.

Verter la masa en la wafflera y cocinar hasta que la superficie se encuentre dorada.

Waffle de papa y cebolla

El waffle de papa y cebolla adopta elementos de la cocina centroeuropea, resultando en una preparación ideal para acompañar platos principales o servir como entrada.

Ingredientes

300 g de papa rallada y escurrida

1 cebolla pequeña picada fina

2 huevos

70 g de harina

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta al gusto

3 cucharadas de aceite

Paso a paso