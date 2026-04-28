Receta de maicenitas, rápida, fácil y en poco más de 30 minutos

Los alfajorcitos de maicena son una tradición nacional que acompañan las meriendas, cumpleaños y pueden servirse como cualquier postre

Un aroma a infancia invade la casa cuando se hornean maicenitas. El suave perfume a vainilla y manteca se mezcla con la promesa de una merienda compartida. Hay algo profundamente argentino en el ritual de unir con dulce de leche esas tapitas tan frágiles como irresistibles y acompañarlo en las meriendas con infusiones como té, mate e incluso con un café.

También conocidos como alfajorcitos de maicena, son protagonistas de cumpleaños, reuniones familiares y hasta picnics improvisados. Tan queridas por chicos como por grandes, son un clásico de panadería y también de las cocinas caseras, donde la receta se transmite de generación en generación y nunca falla.

Cada persona adapta la preparación a su manera, pero la tradición marca que llevan coco rallado en sus costados para darle un sabor único y distintivo.

La historia está ligada a la llegada de la fécula de maíz a la cocina argentina a fines del siglo XIX. Inspirados en la repostería europea, los panaderos locales comenzaron a experimentar con este ingrediente, que aportaba una textura más suave y desmenuzable a las galletitas.

Receta de maicenitas Las maicenitas son pequeñas galletitas elaboradas con fécula de maíz (maicena), harina, azúcar y manteca. Se caracterizan por su textura suave y arenosa que se deshace en la boca. Se rellenan con dulce de leche y se terminan pasando los bordes por coco rallado, creando un bocado delicado y muy argentino. Algunas personas optan por utilizar la alternativa repostera, que tiene un cuerpo más expeso y permite que el snack dulce no se deshaga tan fácilmente.