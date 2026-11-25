Con la llegada de los días de calor, los postres frescos comienzan a ganar protagonismo en las mesas argentinas. La tarta helada de mousse de frutillas es una alternativa sencilla, económica y atractiva para quienes buscan preparar algo dulce sin necesidad de encender el horno.
La combinación de una base de galletitas crocantes con un relleno suave y cremoso permite conseguir un postre ideal para compartir en reuniones familiares, cumpleaños o después de un almuerzo de verano. Además, es una buena oportunidad para aprovechar las frutillas maduras.
La preparación requiere apenas 25 minutos de trabajo y cuatro horas de freezer, por lo que puede realizarse con anticipación.
Ingredientes para preparar la tarta helada de frutillas
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200 gramos de galletitas dulces de vainilla.
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80 gramos de manteca derretida.
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500 gramos de frutillas.
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200 gramos de queso crema.
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200 cc de crema de leche fría.
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120 gramos de leche condensada.
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10 gramos de gelatina sin sabor.
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50 cc de agua fría.
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Una cucharadita de esencia de vainilla.
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100 gramos adicionales de frutillas para decorar.
Cómo preparar la tarta helada, paso a paso
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Triturar las galletitas, incorporar la manteca y compactar la mezcla en un molde desmontable de 22 centímetros.
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Enfriar la base en el freezer durante 15 minutos.
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Hidratar la gelatina con agua fría y esperar cinco minutos.
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Licuar las frutillas y combinar el puré con el queso crema, la leche condensada y la vainilla.
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Disolver la gelatina con calor suave, sin hervirla, y añadirla al relleno.
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Batir la crema hasta obtener una consistencia suave e integrarla con movimientos envolventes.
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Distribuir la mousse sobre la base y congelar durante cuatro horas.
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Desmoldar y decorar con frutillas cortadas.
Cuánto tiempo se puede conservar
La receta rinde aproximadamente diez porciones y puede mantenerse congelada hasta diez días, siempre que esté correctamente cubierta. Para disfrutar de una textura más cremosa, se recomienda pasarla a la heladera media hora antes de servir.
Una vez descongelada, debe consumirse dentro de las 24 horas y no se aconseja volver a congelarla.