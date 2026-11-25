Con una base crocante de galletitas y un relleno cremoso, este postre es ideal para los días de calor. Se prepara en apenas 25 minutos y rinde diez porciones.

La gelatina sin sabor permite que la mousse conserve su consistencia al momento de cortar y servir las porciones.

Con la llegada de los días de calor, los postres frescos comienzan a ganar protagonismo en las mesas argentinas. La tarta helada de mousse de frutillas es una alternativa sencilla, económica y atractiva para quienes buscan preparar algo dulce sin necesidad de encender el horno.

La combinación de una base de galletitas crocantes con un relleno suave y cremoso permite conseguir un postre ideal para compartir en reuniones familiares, cumpleaños o después de un almuerzo de verano. Además, es una buena oportunidad para aprovechar las frutillas maduras.

La preparación requiere apenas 25 minutos de trabajo y cuatro horas de freezer, por lo que puede realizarse con anticipación.

Ingredientes para preparar la tarta helada de frutillas 200 gramos de galletitas dulces de vainilla.

80 gramos de manteca derretida.

500 gramos de frutillas.

200 gramos de queso crema.

200 cc de crema de leche fría.

120 gramos de leche condensada.

10 gramos de gelatina sin sabor.

50 cc de agua fría.

Una cucharadita de esencia de vainilla.

100 gramos adicionales de frutillas para decorar. Cómo preparar la tarta helada, paso a paso Triturar las galletitas, incorporar la manteca y compactar la mezcla en un molde desmontable de 22 centímetros.

Enfriar la base en el freezer durante 15 minutos.

Hidratar la gelatina con agua fría y esperar cinco minutos.

Licuar las frutillas y combinar el puré con el queso crema, la leche condensada y la vainilla.

Disolver la gelatina con calor suave, sin hervirla, y añadirla al relleno.

Batir la crema hasta obtener una consistencia suave e integrarla con movimientos envolventes.

Distribuir la mousse sobre la base y congelar durante cuatro horas.

Desmoldar y decorar con frutillas cortadas. Cuánto tiempo se puede conservar La receta rinde aproximadamente diez porciones y puede mantenerse congelada hasta diez días, siempre que esté correctamente cubierta. Para disfrutar de una textura más cremosa, se recomienda pasarla a la heladera media hora antes de servir.