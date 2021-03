Sol Pérez es una de las participantes más carismáticas del reality de cocina Masterchef que se emite diariamente en la pantalla de Telefé.

Más allá que su paso por las hornallas más famosas de la Argentina no es de lo mejor, ya que sus platos no tienen buenas devoluciones, la "ex chica del clima" aprovecha los últimos días de vacaciones para mostrar sus curvas en la plieta.

La cocina no es su fuerte, pero la bikini le sienta bien.