El presente profesional de Noelia Marzol es muy promisorio. Protagonista de Sex, viví tu experiencia, la exitosa obra de José María Muscari y nueva incorporación del Súper Bailando 2019, la actriz está abocada por completo a su trabajo y tiene poco tiempo para dedicarle al amor.

De hecho, Noelia confirmó su separación del empresario gastronómico, Marcos Baldovino, en un audio de WhatsApp que le envió a Tomás Dente. “En realidad yo no estoy de novia, la nota de la que hablás debe haber salido a destiempo. Estoy sola”, aclaró en Nosotros a la mañana.

Sobre los rumores de un romance con El Polaco, su flamante partenaire en el certamen, Noelia expresó: “Con el Pola, nada. Tenemos re buena onda, pero hace dos semanas que nos conocemos, je... Así que no, nada. No pasa nada”.

Sin embargo, la actriz sembró sospechas sobre un posible affaire con el cantante tropical. "Me levanto todos los días con un mensaje de él en el que me dice dónde y a qué hora ensayamos", contó dejando la puerta abierta a un posible romance.

Luego, se refirió a su vínculo laboral con el ex de Karina la Princesita. “Tuvimos dos ensayos muy productivos, lo veo inspirado como para romperla. Me parece importante que se tome el trabajo en serio y que venga a los ensayos. Ser constante es esencial para el baile", explicó.

Por último, al ser consultada sobre la forma de ser de su compañero, Noelia analizó:"Me parece que es buen pibe. Me gusta la gente que tiene buena energía, que la pasa bien, pero la realidad es que no lo conozco, aunque me divierte mucho”.