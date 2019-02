Próximos a protagonizar “Argentina, tierra de amor y venganza”, China Suárez y Benjamín Vicuña atraviesan uno de sus mejores momentos en lo personal. La pareja de actores, aprovechó su amor por los animales para involucrarse más en el proceso de ayudarlos y se unieron a “El Paraíso de los Animales”, una granja de rescate de mascotas abandonadas y maltratadas de la localidad de General Rodríguez.

En diálogo con LAM, la actriz se confesó con Ángel De Brito y reveló cómo Benjamín vivió esta experiencia en el refugio: “La verdad es que me pareció un buen lugar para llevar a los chicos, sobre todo a Rufi, porque no la llevo a zoológicos (no sabe lo que es porque no estoy de acuerdo con ellos), y me pareció un lindo lugar, donde los animales están rehabilitados, libres, y fue espectacular”, contó Eugenia.