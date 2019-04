La presentadora peruana Laura Bozzo decidió subir la temperatura de su cuenta de Instagram con una fotografía que se hizo viral porque aparece en traje de baño y con un escote muy pronunciado.

Con más de 13.000 Me gusta, la postal fue difundida en redes sociales porque para sorpresa de muchos, Bozzo defiende su cuerpo e imagen a sus 67 años.

"Después de lo peor, Dios siempre te manda lo mejor. Desde el paraíso y orgullo de Mexico, Acapulco. Bendiciones para todos", escribió la "señorita Laura".

Laura Bozzo recibió decenas de comentarios, la mayoría positivos: "Ella a su edad está mejor que muchas. Tiene dinero, se cuida, Dios te bendiga Laurita te ves muy bien Felicidades"; "Laura es una mujer muy inteligente apesar de lo que hablen de ella yo la admiro"; "Bendiciones mujer hermosa ya te queríamos ver de nuevo defendiendo a tu Pueblo mexicano".

No es la primera vez que lo hace, y hace unas semanas defendió su derecho de mostrar su figura pese a su edad. "Quien puede, puede. A cualquier edad depende de si estás dura, descolgada o gorda; si esto lo tuviera caído no lo voy a mostrar, si esto lo tuviera fofo no lo voy a mostrar, pero estoy durita, estoy bien", dijo a las cámaras de Televisa.

Y señaló: “Yo me saco las fotos de mi cuerpo porque me gusta inspirarles a las mujeres que no importa la edad, detesto cuando veo señoras manipuladas por los maridos que les dicen que ya no lo hagan, que ya son abuelas. Entonces la mujer se dedica a meterse a su casa, a cuidar nietos, y se deja y se descuida, ¿por qué señora?”

El cuerpo esbelto de Laura ha sido así desde que tenía 18 y 21 años, como lo mostró en estas fotografías.

Y aunque físicamente se encuentra en forma, Laura Bozzo guarda una tristeza por no tener un programa de televisión al aire, desde que hace 3 años cancelaron su show en Televisa.

"Preferiría mil veces estar arrestada y grabando programas que estar así. Mi vida es la televisión. No tengo vida social, no tengo amistades, no tengo nada. Lo único que tengo es mi programa. Es mi marido, es mi hijo. Soy una ninfómana de mi programa. Es lo que me da placer, alegría, lo que me da vida. Mi programa es todo para mí", dijo recientemente en una entrevista con Infobae México, donde reiteró que se morirá haciendo televisión.