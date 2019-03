Los avances tecnológicos, según cómo se los use, pueden ser una bendición o una maldición. Sin dudas, WhatsApp agilizó la manera de comunicarnos con los otros pero, a veces, ¿no será demasiada la comunicación? Dentro de la aplicación, se pueden crear grupos para que ciertas personas estén aún más conectadas. Esto sirve, especialmente, para organizar con otros ciertas cuestiones.

Ahora, se usa mucho que en el colegio de los niños las madres armen un grupo de WhatsApp para estar al tanto de las últimas novedades. Generalmente, se lo llama"el grupo de mamis". ¿Por qué? Históricamente, las madres de los nenes y las nenas son las que se hacen cargo constantemente de los chicos. Los padres, generalmente, prefieren mantenerse al margen. Al menos, del día a día de los niños.

Harta de ser la única que está en todos los detalles en la vida escolar de su hija,Malaika, Zaira Nara agregó a su pareja al "grupo de mamis". "Como Mali iba al jardín en el momento en el que yo estoy acá haciendo el programa, lo agregué a Jakob (su pareja) al grupo de mamis de WhatsApp. Así que era el único papi en el grupo de mamis, decí que él estaba chocho. Espero que las mamás no se hayan 'baboseado' con mi marido", comenzó diciendo en Morfi, todos a la mesa.

Lejos de dejar el tema ahí, la modelo y conductora se manifestó a favor de que los padres también comiencen a hacerse cargo (de verdad) del día a día de los chicos:"Para mí está mal esto de que sea "el chat de las mamis". Chicas, basta... ¿por qué 'de mamis'? Que agreguen al grupo a las mamis y a los papis, porque hay un montón de chicos que no tienen mamá y en ese chat también tienen que estar los papás".

Antes de cerrar, Zaira no dudó en dejar muy en claro que está realmente "harta" de estar en todos los detalles: "Basta de que la mamá se tenga que encargar de todo. Es una queja. ¿Sabés qué pasa? Los maridos no se enteran ni de la viandita, ni de la remera que hay que llevar, ni de la tijera. ¡Me tienen harta! No entiendo por qué no están los padres".