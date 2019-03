Si bien Candelaria Tinelli (28) es una usuaria constante de las redes sociales, donde suele mostrarse sexy y liberada, no es muy común verla en programas de tevé. En su vida privada suele mantener un bajísimo perfil. Por eso sorprendió que la segunda hija que Marcelo Tinelli tuvo con Soledad Aquino, su primera mujer, haya aceptado la invitación para participar de la sección El diván, del programa Cortá por Lozano, que conduce Verónica Lozano.

Y, obviamente, hay un porqué. Y es sencillamente que porque el ciclo de Lozano le divierte, así, sin vueltas. Una vez sentada frente a la conductora, la morocha respondió todas las preguntas que Vero le fue haciendo. Con gracia recordó que de adolescente estaba enamorada de Benjamín Rojas, quien actuaba en Chiquititas.

Pero no fue eso de lo único que habló. Además blanqueó que fue ella quien dio el primer paso para encarar a Luca Bonomi, su actual novio, enviándole un mensaje privado a través de Instagram.

La muchacha, que recientemente confesó que no piensa en volver a tatuarse porque siente intolerancia a las agujas (“Hoy en día me cuesta bancarme una aguja. Estoy como muy maricona, es como que no tengo más tolerancia", dijo), habló de los preparativos para lo que será su primera presentación en el festival de música Lollapalozza, el próximo 30 de marzo.