Kourtney Kardashian es la mayor de las hermanas más famosas de Estados Unidos. Si bien tiene una cuenta repleta de seguidores, la joven de 38 años, es de las que más bajo perfil posee. No obstante, eso no quiere decir que no sorprenda, tanto como sus hermanas, con las fotografías que sube.

Tal es el caso de la última imagen que publicó en su Instagram. Se trata de un sensual look que Kourtney lució en la cocina de su casa: vestido en color y detalles en piedras con un súper escote en la espalda que dejó ver su cola.

“Haciendo un té positivo”, escribió la celebridad en el epígrafe de la foto.

La imagen obtuvo más de 2 millones de “Me gusta” y miles de comentarios de los fanáticos. “Hermosa, qué increíble look”, “Una belleza”, “Increíble”, “Amo ese vestido, te queda fabuloso”, “Me encanta como se ve tu vestido”, fueron tan solo algunos de los mensajes que llegaron a la publicación.