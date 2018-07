Jugó su primer mundial con las Leonas con apenas 21 años. Fue en La Haya 2014 donde el equipo conquistó la medalla de bronce. En Londres, Agustina Albertarrio tiene una segunda oportunidad y confía en la preparación del equipo.

En diálogo con la Confederación Argentina de Hockey, la delantera habló de su nuevo desafío en tierras británicas. "Entrenamos muchísimo. Siento que estamos muy bien, los partidos hay que ir a jugarlos y todos van a ser durísimos, pero creo que estamos para grandes cosas", señaló.

Para Agustina Albertario la Copa del Mundo es una "linda revancha personal" luego de haber sido desafectada de algunos certámenes durante la temporada pasada.

"Me siento una privilegiada porque no todos los días una tiene la posibilidad de estar en un Mundial. Disfruto al máximo porque me esforcé muchísimo. Un tiempo atrás había quedado afuera de tres viajes y tuve que sentarme conmigo misma para ver qué hacer: si seguir o dejar (que era lo más fácil)", señaló la carta goleadora de Agustín Corradini.

"Juego por amor a la camiseta y lo que me empujó a seguir es jugar con los colores de mi país y llevar a la Argentina a lo más alto. Todo esfuerzo siempre vale la pena y me doy cuenta que cuando uno sufre y se esfuerza al máximo lo disfruta muchísimo más", argumentó la delantera de Lomas que arribó al torneo británico con 25 años y 122 partidos internacionales.

Albertarrio ya sabe lo que es jugar un Mundial. Formó parte del equipo que participó en La Haya 2014 y que consiguió una medalla de bronce. "En su momento lo disfruté y me sentía una privilegiada, tenía jugadoras increíbles al lado. Siento que ahora estoy más grande y ya tuve distintos torneos con el equipo", subrayó.

En relación a su rol dentro del equipo, explicó: "Si bien sigo siendo chica, soy una de las más grandes. Siento que mi rol es transmitirle a las más jóvenes que hay que divertirse, pero con respeto, porque estamos yendo a representar al país y somos las Leonas".

Acerca de sus deseos para el Mundial, anticipó: "Una siempre quiere dejar a la Argentina en lo más alto. Entrenamos muchísimo. Siento que estamos muy bien, los partidos hay que ir a jugarlos y todos van a ser durísimos, pero creo que estamos para grandes cosas".

Las Leonas debutaron con un triunfo en Londres. Fue ante España por 6 a 2, donde la prima de la modelo, Claudia Albertario, marcó una de las conquistas para las dirigidas por Agustín Corradini.

Las sudamericanas marchan segundas en el Grupo C con 3 unidades. Las germanas lideran la zona con 6, seguidas de España, que acumula 3, y Sudáfrica que perdió en sus dos compromisos.

El próximo sábado, las argentinas jugarán frente a las africanas con la misión de sellar su boleto a la siguiente fase del torneo.

En caso de quedar en la cima del Grupo C, las Leonas jugarán los cuartos de final el 1 de agosto a las 18 (hora local – 14 de Argentina) contra las ganadoras del cruce que salga del equipo que concluya segundo en la zona D y tercero de la zona C (este partido se llevará a cabo el 30 de julio a las 20:15 (16:15 de Argentina).

Si quedan en segundo lugar tendrán que jugar contra las terceras del Grupo D el 30 de julioa las 18 (14 de Argentina).