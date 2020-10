Barby Franco acaparó las miradas de todos sus seguidores en Instagram. Por estos días, la morocha sorprendió en sus redes sociales con una foto de espaldas luciendo una micro bikini negra con tul tono oscuro.

Las repercusiones de su última foto la llevaron a tener que dar explicaciones en el programa Pampita Online, donde se desempeña como panelista, sobre qué piensa su pareja, Fernando Burlando, de sus posteos. "Burlando todavía no vio la foto. Tuve un montón de comentarios desubicados, irreproducibles.

Yo a Burlando no lo sigo porque me aburre su Instagram. Aparte lo había bloqueado en un momento... No sé si me sigue él, me parece que él no”, señaló.