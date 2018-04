Recientemente separada, Cinthia Fernández se convirtió en una de las solteras más codiciadas de la Argentina y recibe muchísimas invitaciones en su teléfono celular. Pía Shaw aprovechó para consultarle a su compañera de Involucrados por un rumor vertido por Rodrigo Lussich sobre un supuesto contacto de Carlos Tevez con la bailarina, algo que negó rotundamente.

“Tengo una familia y tres hijas, me da muchísima bronca y me enoja. Cuando esté conociendo a alguien lo voy a contar, pero no es real. Ni siquiera lo conozco, nunca lo tuve cerca. Es injusto para mí y para la mujer de Carlos”, desmintió categóricamente la información.

“Dije que me han escrito un montón de personas, muy conocidas y casadas, pero no es real eso. Con todo el respeto, no me gusta ni me parece atractivo (Tevez), ni estaría con una persona casada. No estoy con nadie, sí tengo ganas en un futuro de rehacer mi vida, pero no estoy en plan de eso. No me mandó ningún mensaje, revisame el teléfono. Me escriben un montón, pero no le respondo a ninguno porque no empecé a nada”, agregó Cinthia.

Luego, la panelista de América redobló la apuesta. “Tomá mi celular y revisá todo. Revisá con quién hablo, te doy mis claves”, le dijo a Shaw, quien no dudó ante tal ofrecimiento. “Ya que me das tu celular…”, respondió la conductora y se dispuso a reproducir algunos de los mensajes.

“Leo lo que hay: ‘Cuando vos quieras llamame y pensamos opciones’, ‘Hola Cinthia, lamento la experiencia de ambos’, ‘Sos muy creativo’, le dice ella a él y ‘¿Será mucho pedirte que bailes?’”, dijo en voz alta Pía.

“Hay gente aterrorizada en este momento con que vos leas un mensaje y que lo metas en un quilombo”, trató de frenar la escena Pablo Duggan, entre risas.